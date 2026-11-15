Οι πιθανότητες πρόκρισης της Εθνικής στα προημιτελικά αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνούν το 50%.

Η Εθνική Ελλάδας μετά τη συντριβή στην Ολλανδία δεν έχει τις πιθανότητες με το μέρος της.

Μία ήττα με 1-0, μπορεί να τη βοηθούσε και σε τριπλή ισοβαθμία, αλλά αυτό το βαρύ 7-0 της δίνει πλέον λιγότερο από 50% πιθανότητες. Η Ελλάδα για να προκριθεί στα προημιτελικά του Nations League θέλει νίκη επί της Σερβίας και να μη νικήσει η Γερμανία την Ολλανδία. Μπορεί επίσης να περάσει και με ισοπαλία, εφόσον έρθει ισόπαλο το ντέρμπι του ομίλου ή επικρατήσει η Ολλανδία και φυσικά και με ήττα, αρκεί να χάσει και η Γερμανία, αφού η Εθνική την έχει σε ισοβαθμία.

Με νίκη και των δύο στους οκτώ θα βρεθούν Ολλανδία και Γερμανία. Οι «οράνιε» έχουν εξασφαλίσει την πρόκριση και το Football Ranking στις πιθανότητες πρόκρισης, δίνει στην Ελλάδα 47,3%, ενώ η Γερμανία έχει 52,6%. Ασφαλώς είναι αρκετές και δεν είναι και μεγάλη η διαφορά με τις πιθανότητες που έχει η Γερμανία.

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