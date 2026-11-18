Οι δύο στατιστικές κατηγορίες στις οποίες διακρίθηκαν στο Nations League οι Χρήστος Τζόλης και Ντίνος Μαυροπάνος.

Ο Χρήστος Τζόλης και ο Ντίνος Μαυροπάνος είναι από τους πλέον κομβικούς παίκτες της Εθνικής Ελλάδας.

Ο 24χρονος εξτρέμ της Άρσεναλ έπαιξε ουσιαστικά σε λιγότερο από 4,5 ματς στο Nations League, αφού με την Ολλανδία στην Τούμπα αντικαταστάθηκε στα μισά του πρώτου ημιχρόνου, λόγω τραυματισμού κι έτσι έχασε και την αναμέτρηση με τη Γερμανία στο ίδιο γήπεδο.

Ο Τζόλης, λοιπόν, στις επαφές στην αντίπαλη περιοχή βρέθηκε στην πέμπτη θέση κι ενδεχομένως να ήταν πιο ψηλά αν αγωνιζόταν περισσότερα λεπτά στο εντός με την Ολλανδία κι αν ήταν παρών με τη Γερμανία. Ο ταλαντούχος παίκτης της Εθνικής είχε 37 επαφές, ενώ στην κορυφή ήταν ο Σλοβάκος Χαράσλιν με 53. Δεύτερος ο Ελβετός Εντόι με 49 και τρίτος ο Γάλλος Μπαρκολά.

Στην τέταρτη θέση με 39 ο σπουδαίος Έρλινγκ Χάαλαντ της Νορβηγίας. Ο Τζόλης, όπως αναφέραμε ήταν στις 37 επαφές, όσες είχε και ο «μάγος» της Μπαρτσελόνα και παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ισπανία Λαμίν Γιαμάλ. Στις 35 επαφές στην αντίπαλη περιοχή, ήταν ο βασικός εξτρέμ της Αγγλίας ο Γκόρντον.

Σε ό,τι αφορά τον Μαυροπάνο, ο 28χρονος στόπερ της Γουέστ Χαμ ήταν πρώτος στις απομακρύνσεις με 50.