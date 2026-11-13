Η Εθνική παρά τη συντριβή στην Ολλανδία έχει ελπίδες για την πρόκριση, αλλά δεν την ευνοεί η τριπλή ισοβαθμία με τους «οράνιε» και τη Γερμανία.

Η Εθνική Ελλάδας έκανε το χειρότερο παιχνίδι της επί εποχής Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Ολλανδία έβγαλε στο χορτάρι όλη την ποιότητα που διαθέτει και διέλυσε τη γαλανόλευκη με 7-0.

Η Ελλάδα, ωστόσο, παραμένει ζωντανή για την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League. Η Ολλανδία βρίσκεται στους 11 βαθμούς και η Εθνική μας με τη Γερμανία στους 8. Η Ελλάδα, ωστόσο, υπερτερεί στην ισοβαθμία με τη Γερμανία, αφού έχει μία νίκη και με ισοπαλία.

Τα σενάρια για την πρόκριση είναι απλά. Η Ελλάδα υποδέχεται στις 16 του μήνα τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (21:45) και η Γερμανία την ίδια ώρα θα φιλοξενήσει την Ολλανδία, που είναι πρώτη, αλλά δεν έχει εξασφαλίσει την πρωτιά στον δεύτερο όμιλο. Διότι, αν δεν νικήσει η Ελλάδα τη Σερβία και χάσει στη Γερμανία η ομάδα του Τσάβι, τότε πρώτη θα είναι η Γερμανία, αφού θα έχει μία νίκη και μία ισοπαλία με τους «οράνιε».

Η Εθνική θέλει νίκη κόντρα στη Σερβία και να μη νικήσει η Γερμανία την Ολλανδία. Έτσι, η βαθμολογία θα είναι Ολλανδία 14 ή 12 ανάλογα τι θα κάνει με το συγκρότημα του Κλοπ, Ελλάδα 11 και Γερμανία 8 ή 9 βαθμούς.

Η Ελλάδα περνάει και με ισοπαλία κόντρα στη Σερβία, αρκεί και πάλι να μη νικήσει η Γερμανία την Ολλανδία. Με ήττα και των δύο μένουν στους 8 βαθμούς, με ισοπαλία και οι δύο πηγαίνουν στους 9. Και υπερτερεί η Εθνική στα μεταξύ τους ματς.

Η τριπλή ισοβαθμία

Αυτό που δεν θέλει η Εθνική, λοιπόν, είναι νίκη της Γερμανίας. Με νίκη της Ελλάδας και της Γερμανίας θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία στους 11. Η Ολλανδία θα έχει 5 βαθμούς στα παιχνίδια με Ελλάδα, Γερμανία. Μία νίκη, δύο ισοπαλίες και μία ήττα. Η Ελλάδα επίσης 5. Μία νίκη (Γερμανία), δύο ισοπαλίες στην Τούμπα με τους συγκεκριμένους αντιπάλους και την ήττα στο Άμστερνταμ. Η Γερμανία κι αυτή 5 βαθμούς. θα έχει την ισοπαλία στην Ολλανδία και στην Τούμπα, την ήττα στο Άουγκσμπουργκ από την Εθνική και τη νίκη επί των Ολλανδών.

Οπότε πάμε στο επόμενο κριτήριο, των γκολ στα μεταξύ τους ματς. Μετά τον διασυρμό στην Ολλανδία η Εθνική πλέον είναι σε δεινή θέση. Για να υπάρξει τριπλή ισοβαθμία θα πρέπει να νικήσει η Γερμανία, την Ολλανδία, άρα θα έχει ένα γκολ επιπλέον υπέρ της η ομάδα του Κλοπ. Αν υποθέσουμε ότι νικάει 1-0 τους Ολλανδούς, τότε στο κριτήριο καλύτερη διαφορά τερμάτων μεταξύ των ομάδων που ισοβάθμισαν, έχουμε την εξής βαθμολογία (η διαφορά διαμορφώνεται υπέρ των Γερμανών ανάλογα το αποτέλεσμα φυσικά, 2-0, 2-1, 3-1, 3-2...):

1. Ολλανδία 10-4 11

2. Γερμανία 2-2 11

3. Ελλάδα 3-9 11

Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας

1. Ολλανδία 14-5 11

2. Ελλάδα 5-10 8

3. Γερμανία 6-3 8

4. Σερβία 4-11 0

Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Σε κάθε περίπτωση, η Γερμανία δεν είναι δεδομένο ότι θα νικήσει την Ολλανδία. Πρόκειται για παραδοσιακό ντέρμπι, για μονομαχία Τσάβι-Κλοπ, τη στιγμή που οι Ολλανδοί επιθετικά πετάνε φωτιές. Ας δούμε τα κριτήρια της ισοβαθμίας.

1. Μεγαλύτερος αριθμός βαθμών στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

2. Καλύτερη διαφορά τερμάτων στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

3. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες μεταξύ των εν λόγω ομάδων.

4. Καλύτερη διαφορά τερμάτων σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

5. Καλύτερη επίθεση στους αγώνες του ομίλου.

6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

7. Μεγαλύτερος αριθμός νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

8. Μεγαλύτερος αριθμός εκτός έδρας νικών σε όλους τους αγώνες του ομίλου.

9. Χαμηλότερο σύνολο πόντων πειθαρχικής ποινής σε όλους τους αγώνες του ομίλου (1 πόντος για κίτρινη κάρτα, 3 πόντοι για κόκκινη κάρτα ως συνέπεια δύο κίτρινων καρτών, 3 πόντοι για απευθείας κόκκινη κάρτα, 4 πόντοι για κίτρινη κάρτα που ακολουθείται από απευθείας κόκκινη κάρτα).

10. Υψηλότερη θέση στον πίνακα κατάταξης για το UEFA Nations League 2026-27.