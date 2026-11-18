Ο τεχνικός Εθνικής Παίδων Βασίλης Παπαδάκης δεν έκρυψε ότι νιώθει περήφανος για το ιστορικό γεγονός.

Η Εθνική Παίδων μετράει αντίστροφα για τη σέντρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η μεγάλη στιγμή πλησιάζει, αφού την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου στις 18:00 (Ελλάδας), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κάνει την ιστορική του πρεμιέρα σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου U17, αντιμετωπίζοντας την Αίγυπτο στην εναρκτήρια ημέρα του FIFA U-17 World Cup 2026 στο Κατάρ.

Οι νεαροί διεθνείς υπό τις οδηγίες του προπονητή έχουν ολοκληρώσει τις πρώτες ημέρες προετοιμασίας στη Ντόχα. Ο ομοσπονδιακός προπονητής Βασίλης Παπαδάκης, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει σε όλους τους ποδοσφαιριστές του, καθώς δεν υπάρχουν προβλήματα απουσιών ενόψει της πρεμιέρας.

Η αναμέτρηση με την Αίγυπτο θα αποτελέσει το πρώτο βήμα σε μια ξεχωριστή ποδοσφαιρική διαδρομή για την Ελλάδα, η οποία συμμετέχει στον 1ο όμιλο της διοργάνωσης. Μετά την πρεμιέρα, θα ακολουθήσουν οι αγώνες με τον Παναμά (22/11, 14:30) και το Κατάρ (25/11, 16:30), με στόχο την πρόκριση στη φάση των «32». Σημειώνεται ότι όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.

Για την Εθνική Παίδων, το ταξίδι στο Κατάρ είναι ήδη ιστορικό. Τώρα, όμως, έφτασε η ώρα να διεκδικήσει τις δικές της στιγμές μέσα στο γήπεδο, εκπροσωπώντας το ελληνικό ποδόσφαιρο στην κορυφαία διοργάνωση της ηλικιακής της κατηγορίας.

Ο Παπαδάκης μίλησε για τη μεγάλη εμπειρία της συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο U-17, εκφράζοντας τη χαρά και την περηφάνια του για την παρουσία της Ομάδας στο Κατάρ.

«Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που βρισκόμαστε εδώ. Είναι μια σπουδαία εμπειρία και μια μεγάλη επιβράβευση για τα παιδιά και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ανυπομονούμε για το πρώτο παιχνίδι και, όλοι μαζί, με πίστη στις ικανότητές μας, θα κάνουμε το καλύτερο, όπως πάντα, για την Εθνική ομάδα».