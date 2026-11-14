Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες της Εθνικής μας ομάδας έχουν να περάσουν ένα πολύ δύσκολο διήμερο μετά το 7-0 από την Ολλανδία και λίγο πριν τον αγώνα με τη Σερβία.

Process: διαδικασία / μέθοδος: Μια σειρά από ενέργειες, βήματα ή αλλαγές που γίνονται για να επιτευχθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι αυτό που έχει μπροστά της η Εθνική μετά την πολύ βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία εκτός έδρας. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό σκέλος. Είναι και το ψυχολογικό και το πνευματικό και το πώς να ατσαλωθούν ξανά για το Ελλάδα - Σερβία της Δευτέρας ο Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες.

Τώρα ως προς την 11άδα οποιαδήποτε εκτίμηση θα έχει σημαντική δόση ρίσκου. Παρόλα αυτά υπάρχει ένα feeling για διάφορες σκέψεις και προβληματισμό και άρα ανάγκη για αλλαγές. Στο ματς με την Ολλανδία ο σχηματισμός της Ελλάδας μετά την αλλαγή του Τριάντη στη θέση του Κουρμπέλη ήταν ως εξής: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Τσιμίκα, Ρέτσο, Μαυροπάνο και Ρότα. Κέντρο με Ανδρούτσο - Τριάντη και στα 2 άκρα της επίθεσης οι Τζόλης και Καρέτσας. Δίδυμο μπροστά οι Ιωαννίδης - Παυλίδης.

Αυτή η 11άδα δείχνει ότι θα αλλάξει για το ματς με τη Σερβία. Παίκτες όπως οι Σάλιακας, Χατζηδιάκος, Γιαννούλης, Ζαφείρης ή και ο Βαγιαννίδης είναι υποψήφιοι για το βασικό σχήμα. Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί δε το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων σε όλες τις γραμμές: άμυνα, κέντρο και επίθεση. Ίσως ακόμα και να μην εφαρμοστεί το 4-4-2 αλλά να υπάρξει προσέγγιση αλά 4-2-3-1. Να θυμίσουμε ότι εκτός λόγω τιμωρίας με κάρτες ήταν με την Ολλανδία οι Σάλιακας και Ζαφείρης και στον πάγκο ήταν οι Βλαχοδήμος, Μανδάς, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μασούρας, Δουβίκας, Μπακασέτας, Χατζηδιάκος, Τεττέη, Κουτσουπιάς και Γιαννούλης.