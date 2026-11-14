«Λευκή» ισοπαλία για την εθνική Νέων, που κόλλησε στο μηδέν κόντρα στη Νορβηγία παρά τις ευκαιρίες που είχε.

Ισόπαλη χωρίς γκολ ολοκλήρωσε την αναμέτρησή της με τη Νορβηγία η Εθνική Νέων, στο Αθλητικό Κέντρο του Plaintel στη Γαλλία, για τη 2η αγωνιστική του 1ου ομίλου της League A στην προκριματική φάση του EURO U19. Η Γαλανόλευκη είχε αρκετές καλές στιγμές, όμως δεν κατάφερε να βρεί το δρόμο για τα δίχτυα.

Στο πρώτο ημίχρονο η Εθνική απείλησε με τους Κυριαζίδη (10'), Γκιόκα (18'), Κρομμύδα (27'), Αβραμούλη (31') και Τσιόκο (38'), χωρίς κάποιος από τους πέντε να καταφέρει να σκοράρει. Η Νορβηγία είχε επίσης τις δικές της καλές στιγμές, με το 0-0 να παραμένει μέχρι την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος η Ελλάδα συνέχισε να ψάχνει το γκολ και έφτασε κοντά στο να ανοίξει το σκορ. Ο Αρετής στο 73', ο Αμανατίδης στο 75' και ο Κυριαζίδης στο 76' είχαν τις τελευταίες καλές στιγμές της Εθνικής, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Σημαντική ήταν και η παρουσία του Κριαρά, ο οποίος είχε σταθερή απόδοση σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και όποτε χρειάστηκε κράτησε το μηδέν για την ελληνική ομάδα.

Ελλάδα (Απόστολος Παπαβασιλείου): Κριαράς, Κυριαζίδης, Αβραμούλης, Αυγητίδης, Καινουργιάκης, Θεοχάρης (51' Κάπελας), Γκιόκα (90+3' Βύντρα), Ιωάννου (51' Αμανατίδης), Τσιόκος (59' Αρετής), Κρομμύδας (51' Σιτμαλίδης), Μπέρδος.

Νορβηγία (Μπιόρν Τζόχανσεν): Φαουστκάνγκερ, Άντερσεν, Χέραλντσεν, Χάνσεν, Σρέινερ, Μίκελσεν (63' Χόλτε), Σόλσταντ-Νόις (77' Σβένινγκσεν), Χόλστερ-Κάρλσεν (63' Αμοτ Λι), Σέντεργκεν, Γουόξεν (83' Γκόσικ), Σόλμπεργκ (83' Λεκάνγκερ).

Η ισοπαλία με τη Νορβηγία έδωσε στην Ελλάδα τον πρώτο της βαθμό στη διοργάνωση, μετά την ήττα από την Ιρλανδία στην πρεμιέρα. Πλέον, όλα θα κριθούν στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου, με αντίπαλο τη Γαλλία την Τρίτη (17/11, 15:00). Η Εθνική θα χρειαστεί να κοιτάξει και το αποτέλεσμα της Νορβηγίας, καθώς στόχος της είναι να βρεθεί μέσα στις τρεις πρώτες θέσεις που οδηγούν στην επόμενη φάση.