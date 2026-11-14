Η Ελλάδα βίωσε έναν ανείπωτο εφιάλτη στο Άμστερνταμ απέναντι στην Ολλανδία, με το ταπεινωτικό 7-0 να αποτελεί την μεγαλύτερη ήττα ομάδας στην ιστορία του Nations League.

Η Ελλάδα καλείται να μαζέψει άμεσα τα κομμάτια της μετά την σοκαριστική ήττα από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, η οποία άνοιξε μια σειρά από πληγές για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Οι Οράνιε έστησαν πάρτι από το πρώτο λεπτό κι έφτασαν στο εκκωφαντικό 7-0 απέναντι στην εθνική μας ομάδα, η οποία πλέον παίζει τελικό τη Δευτέρα (16/11) με τη Σερβία και ευελπιστεί σε γκέλα της Γερμανίας ώστε να προκριθεί στους «8» του Nations League.

Μέχρι τότε, ωστόσο, η Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί το ψυχολογικό σοκ και μια ήττα ιστορικών διαστάσεων. Το τελικό 7-0, άλλωστε, πρόκειται για την μεγαλύτερη ήττα (και παράλληλα νίκη) που έχει δεχθεί ποτέ ομάδα στην ιστορία του Nations League!

Η Εθνική, πάντως, δεν είναι η μοναδική που είχε αυτή τη μοίρα. Πριν από ακριβώς δυο χρόνια, άλλωστε, η Γερμανία είχε συντρίψει με το ίδιο σκορ την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ενώ με 7-0 είχε ολοκληρωθεί και η αναμέτρηση του Οκτωβρίου ανάμεσα σε Κροατία και Αγγλία με θρίαμβο υπέρ των Τριών Λιονταριών.

Οι τρεις μεγαλύτερες ήττες/νίκες στην ιστορία του Nations League