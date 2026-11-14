Εθνική Ελλάδας: Η άφιξή της από την κάμερα του Gazzetta
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Αργά το βράδυ του Σαββάτου η Εθνική μας ομάδα γύρισε στην Ελλάδα μέσω του Νέου Αγχίαλου στον Βόλο.
Δείτε πλάνα του Gazzetta από την άφιξη της ελληνικής αποστολής από την Ολλανδία μετά τη δύσκολη βραδιά με το 7-0 από τους αντιπάλους της, με ορισμένους από τους παίκτες να υπογράφουν αυτόγραφα. Παρακολουθήστε πιο κάτω το σχετικό βίντεο δύο 24ωρα πριν το Ελλάδα - Σερβία στο Πανθεσσαλικό.
👀 Η άφιξη της εθνικής μας ομάδας στον Βόλο, με τους Έλληνες διεθνείς να υπογράφουν αυτόγραφα! https://t.co/9CzYV73lXZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 14, 2026
@Photo credits: Gazzetta.gr
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.