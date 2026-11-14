Αργά το βράδυ του Σαββάτου η Εθνική μας ομάδα γύρισε στην Ελλάδα μέσω του Νέου Αγχίαλου στον Βόλο.

Δείτε πλάνα του Gazzetta από την άφιξη της ελληνικής αποστολής από την Ολλανδία μετά τη δύσκολη βραδιά με το 7-0 από τους αντιπάλους της, με ορισμένους από τους παίκτες να υπογράφουν αυτόγραφα. Παρακολουθήστε πιο κάτω το σχετικό βίντεο δύο 24ωρα πριν το Ελλάδα - Σερβία στο Πανθεσσαλικό.