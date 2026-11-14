Επέστρεψε η Εθνική Ελλάδος
Η Εθνική Ελλάδος έχει αφήσει πίσω της την βαριά ήττα από την Ολλανδία (7-0) και πλέον στρέφει το βλέμμα της στην τελευταία αγωνιστική του Nations League κόντρα στη Σερβία.
Η αποστολή της χώρας μας αναχώρησε από το Άμστερνταμ με μία καθυστέρηση λίγο παραπάνω της μίας ώρας με τελικό προορισμό τον Βόλο καθώς την Δευτέρα (16/11, στις 21:45) είναι προγραμματισμένο το μεγάλο ραντεβού με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό.
Λίγο μετά τις 22:00 ώρα Ελλάδος, το αεροπλάνο προσγειώθηκε σε ελληνικό έδαφος (στη Νέα Αγχίαλο του Βόλου) και στο αεροδρόμιο βρέθηκαν αρκετά παιδιά με τους γονείς του και υποδέχθηκαν την αποστολή με χειροκροτήματα. Πλέον άπαντες μετρούν αντίστροφα για το φινάλε των ομίλων του Nations League.
👀 Η άφιξη της εθνικής μας ομάδας στον Βόλο, με τους Έλληνες διεθνείς να υπογράφουν αυτόγραφα! https://t.co/9CzYV73lXZ— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) November 14, 2026
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