Τζόλης: «Ήταν το χειρότερο ημίχρονο της Εθνικής εδώ και πολλά χρόνια, αξίζουμε την πρόκριση»

Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη μετά τη βαριά ήττα της Εθνικής από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Η Ελλάδα είχε πολύ κακό βράδυ στο Άμστενταμ και συνετρίβη από την Ολλανδία με 7-0. Ο διεθνής εξτρέμ, Χρήστος Τζόλης, μίλησε στην κάμερα της UEFA μετά το ματς και στάθηκε στο εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, ενώ τόνισε πως η Γαλανόλευκη αξίζει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League, λόγω της συνολικής παρουσίας στη διοργάνωση.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Τζόλη

«Κάναμε πολύ κακό ξεκίνημα στο ματς. Δεχτήκαμε γκολ σε κάθε φάση του αντιπάλου. Νομίζω ήταν το χειρότερο ημίχρονο της Εθνικής εδώ και πολλά χρόνια. Κάναμε πολλά λάθη και δεν είχαμε συγκέντωση. Ο αντίπαλος είχε την ποιότητα να σκοράρει στις ευκαιρίες του. Ήταν κακή εμφάνιση από όλους μας.

Ήταν αρκετά διαφορετικός ο τρόπος που έπαιξε η Ολλανδία στην επίθεση. Δεν βρήκαμε τρόπο να αντιδράσουμε και να αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία. Χάσαμε μάχες στη μεσαία γραμμή. Οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλοί στις πάσες τους και στις κόντρες ήταν πολύ επικίνδυνοι. Σκόραραν κάθε φορά που είχαν την ευκαιρία.

Δεν κρατάω τίποτα θετικό από το ματς. Όλα ήταν άσχημα. Αύριο είναι μια νέα μέρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη Σερβία. Πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτό το ματς επειδή παίζουμε ακόμα για τη 2η θέση. Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας με νίκη για να προκριθούμε στα προημιτελικά, όπως και αξίζουμε με βάση την πορεία μας στη διοργάνωση».

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