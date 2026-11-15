Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για την Εθνική Ελλάδος, αφού Τζόλης και Ιωαννίδης ένιωσαν ενοχλήσεις και θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Αποστολή στον Βόλο Νότης Χάλαρης

Σημαντικά προβλήματα στην Εθνική μία μέρα πριν το σπουδαίο ματς με τη Σερβία που σε έναν βαθμό θα κρίνει την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει αύριο στο Πανθεσσαλικό (21:45) τη Σερβία στο φινάλε των ομίλων του Nations League και με νίκη κλειδώνει την παραμονή στη League A και την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, σε συνάρτηση με το αποτέλεσμα στο άλλο ματς του ομίλου, ανάμεσα στη Γερμανία και την Ολλανδία.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς είδε τον Δημήτρη Κουρμπέλη να τίθεται νοκ-άουτ για την αναμέτρηση, αλλά δυστυχώς δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει στο μυαλό του.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία προπόνηση πριν το σπουδαίο παιχνίδι, τόσο ο Χρήστος Τζόλης όσο και ο Φώτης Ιωαννίδης ένιωσαν μυϊκές ενοχλήσεις και πλέον θα χρειαστεί να υποβληθούν σε μαγνητική για να κριθεί αν θα μπορέσουν να δώσουν το παρών στο αυριανό παιχνίδι.

Τα πάντα θα ξεκαθαρίσουν το πρωί της Δευτέρας, όταν και θα βγουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, οπότε ανάλογα θ' ανακοινώσει και την αποστολή για το παιχνίδι ο Γιοβάνοβιτς.