Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε σκόραρε με τη φανέλα του Βελγίου κόντρα στην Τουρκία, ωστόσο δεν πανηγύρισε το γκολ του, εξηγώντας αργότερα σε δηλώσεις του τους λόγους.

Το Βέλγιο γνώρισε τη νίκη κόντρα στην Τουρκία με σκορ 2-1 για την 5η αγωνιστική του Nations League, με τον Κέβιν Ντε Μπρόινε να ανοίγει το σκορ για τους φιλοξενούμενους, χωρίς όμως να δείχνει την διάθεση να πανηγυρίσει το γκολ του.

Ο μέσος της Νάπολι, παρότι σκόραρε στο 27ο λεπτό δεν το πανηγύρισε έξαλλα , διατηρώντας σοβαρό ύφος όσο οι συμπαίκτες του τον αγκάλιαζαν για να τον συγχαρούν. Λίγα λεπτά μετά το τέρμα του μάλιστα, οι κάμερες τον κατέγραψαν τον, να κατευθύνεται προς τον πάγκο της ομάδας του και να παίρνει ένα χάπι, την ώρα που ο προπονητής της ομάδας, Μαρκ Φαν Μπόμελ, έδινε οδηγίες.

Σε δηλώσεις που έκανε μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους προέβη σε μία τέτοια κίνηση, τονίζοντας: «Δεν ήμουν ευχαριστημένος με τον εαυτό μου. Τα πρώτα 20 λεπτά μου ήταν τα χειρότερα που έχω παίξει τη φετινή σεζόν. Δεν αισθανόμουν πολύ καλά τις τελευταίες εβδομάδες και δεν ήμουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Έχω ταξιδέψει πολύ τις τελευταίες 12 ημέρες και έχω μείνει αρκετές φορές σε ξενοδοχεία. Το σημαντικότερο ωστόσο είναι να μπορώ να βοηθάω και να κάνω τη δουλειά μου».