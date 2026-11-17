Επίσημη πρόταση της Αϊντχόφεν στον Κέβιν Ντε Μπρόινε σύμφωνα με ολλανδικό μέσο, ο βέλγος έχει αρχίσει ήδη τις συζητήσεις με την PSV.

Ο μέσος της Νάπολι Κέβιν Ντε Μπρόινε αναμένεται να αποχωρήσει από την ιταλική ομάδα των Ιανουάριο. Πολλές ομάδες φαίνεται να κοιτάνε την περίπτωση του βέλγου διεθνή, με μια από αυτές να είναι η Αϊντχόφεν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την «Telegraaf» η ολλανδική ομάδα έστειλε επίσημη πρόταση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ στους ναπολιτάνους. Το συμβόλαιο του KDB ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και δεν επιτρέπει μεγάλες οικονομικές απαιτήσεις.

Μάλιστα, ο βέλγος συζητάει καιρό με την ολλανδική ομάδα, ενώ έχει ενημερώσει τους ανθρώπους της Νάπολι ότι θα ήθελε να αποχωρήσει τον Ιανουάριο ώστε να ενταχθεί στην Αϊντχόφεν. Φέτος, ο 35χρονος μέσος έχει αγωνιστεί σε 15 ματς έχοντας σκοράρει 4 γκολ αλλά και μοιράσει 2 ασίστ. Ωστόσο, τα πράγματα είναι τεταμένα όπως με τον προπονητή Μασιμιλιάνο Αλέγκρι που φαίνεται να μην έχει την καλύτερη σχέση αλλά και με το πρόσφατο περιστατικό με τον συμπαίχτη του Λορέντζο Λούκα σε ματς στο Champions League.

Ο βέλγος διεθνής πριν την ενταξή του στη Νάπολι, είχε περάσει 10 χρόνια στο Μάντσεστερ και συγκεκριμένα στην Μάντσεστερ Σίτυ από το 2015 εώς το 2025, πραγματοποίησε με τους σίτιζενς 422 συμμετοχές με 108 γκολ και 177 ασίστ. Στην θητεία του κατέκτησε 19 τίτλους, με κορυφαίους τα 6 πρωταθλήματα και 1 Champions League το 2022-23.