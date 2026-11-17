Το Gazzetta θυμάται τον αποκλεισμό της Νάπολι από τη φάση των ομίλων του Champions League το 2013, που... μάλλον ήταν χειρότερος από αυτόν της Ελλάδας στο Nations League.

Η Εθνική μας ομάδα έκανε το καθήκον της ενάντια στη Σερβία αλλά τα καλά νέα που περίμενε από τη Γερμανία δεν ήρθαν ποτέ, με τα Πάνσερ να συντρίβουν την Ολλανδία και τις δύο ομάδες να παίρνουν παρέα την πρόκριση για τα προημιτελικά του Nations League - με την Ελλάδα να μένει εκτός συνέχειας σε τριπλή ισοβαθμία στους έντεκα πόντους.

Το σενάριο αυτό είχε... κυκλωθεί ως υπαρκτό εδώ και καιρό, με τα προγνωστικά να επιβεβαιώνονται και την ομάδα του Ιβαν Γιοβάνοβιτς να αρκείται στις εξαιρετικές της εμφανίσεις (πλην Άμστερνταμ) και την άνετη παραμονή στη League A.

Κοιτάζοντας πάντως στα κιτάπια του παρελθόντος, βρίσκει κανείς και χειρότερα παθήματα από αυτό του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος. Τη σεζόν 2013/14, Άρσεναλ, Ντόρτμουντ, Νάπολι και Μαρσέιγ είχαν συνθέσει ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό γκρουπ στο Champions League, με τους Μασσαλούς να αποδεικνύονται κατώτεροι των περιστάσεων και να τερματίζουν τελευταίοι χωρίς βαθμό. Όπως ακριβώς η Σερβία στον όμιλο της Εθνικής μας στο Nations League.

Από εκεί και πέρα όμως, δεν καταγράφηκε ούτε μία ισοπαλία, με Κανονιέρηδες, Βεστφαλούς και Παρτενοπέι να μετρούν από τέσσερις νίκες και δύο ήττες. Το βράδυ της 11ης Δεκεμβρίου βρήκε τις τρεις ομάδες να τερματίζουν με δώδεκα βαθμούς και έξι έκαστη στους μεταξύ τους αγώνες, με αποτέλεσμα να φτάσουν στο κριτήριο ισοβαθμίας που αφορούσε τα μεταξύ τους τέρματα.

Εκεί, η Μπορούσια υπερτερούσε με +1, την ώρα που η Άρσεναλ είχε μηδέν και η Νάπολι -1, με αποτέλεσμα οι Ιταλοί να μείνουν εκτός νοκ άουτ και να συνεχίσουν στο Europa League, πληρώνοντας τα γκολ που είχαν δεχτεί από το 78' και μετά στα δύο ματς με την Ντόρτμουντ...