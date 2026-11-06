Νάπολι: Ο Λούκα έβρισε τον Ντε Μπρόινε και οι οπαδοί είναι έξαλλοι (vid)
Δεν διανύει και το καλύτερό της διάστημα τον τελευταίο καιρό η Νάπολι, που μετά την ήττα από τη Γιουβέντους (2-0), έχασε με κάτω τα χέρια και από την Πόρτο με 4-1, για την 4η αγωνιστική του Champions League.
Οι Παρτενοπέι έχουν μόλις 3 πόντους στον θεσμό και βρίσκονται στην 27η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με το ενδεχόμενο αποκλεισμού να είναι αρκετά πιθανό πλέον. Παράλληλα, στο πρωτάθλημα είναι 8οι και στο -14 από την πρωτοπόρο Λάτσιο, δείγμα της κάκιστης σεζόν που διανύουν.
Όλα τα παραπάνω δεν αποτυπώνονται μονάχα αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε και από την έντονη λογομαχία που είχαν Κέβιν Ντε Μπρόινε και Λορέντσο Λούκα. Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον δεύτερο να βρίζει τον Βέλγο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «Γιατί μιλάς; Τι κοιτάς; Άντε γαμ....» και τους χρήστες του ίντερνετ να είναι έξαλλοι με τη συμπεριφορά του Ιταλού προς τον σπουδαίο KDB.
🚨🚨| Kevin De Bruyne and Lorenzo Lucca were seen arguing during their 4-1 loss to Porto. Lucca: "Why are you talking? F*ck Off." 😳 https://t.co/JFeMJyAELk— Kalshi FC (@KalshiFC) November 5, 2026
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