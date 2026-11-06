Ο Λορέντσο Λούκα έβρισε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, κατά τη διάρκεια του αγώνα της Νάπολι με την Πόρτο.

Δεν διανύει και το καλύτερό της διάστημα τον τελευταίο καιρό η Νάπολι, που μετά την ήττα από τη Γιουβέντους (2-0), έχασε με κάτω τα χέρια και από την Πόρτο με 4-1, για την 4η αγωνιστική του Champions League.

Οι Παρτενοπέι έχουν μόλις 3 πόντους στον θεσμό και βρίσκονται στην 27η θέση του βαθμολογικού πίνακα, με το ενδεχόμενο αποκλεισμού να είναι αρκετά πιθανό πλέον. Παράλληλα, στο πρωτάθλημα είναι 8οι και στο -14 από την πρωτοπόρο Λάτσιο, δείγμα της κάκιστης σεζόν που διανύουν.

Όλα τα παραπάνω δεν αποτυπώνονται μονάχα αγωνιστικά αλλά και σε επίπεδο συμπεριφοράς. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε και από την έντονη λογομαχία που είχαν Κέβιν Ντε Μπρόινε και Λορέντσο Λούκα. Ο τηλεοπτικός φακός έπιασε τον δεύτερο να βρίζει τον Βέλγο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά «Γιατί μιλάς; Τι κοιτάς; Άντε γαμ....» και τους χρήστες του ίντερνετ να είναι έξαλλοι με τη συμπεριφορά του Ιταλού προς τον σπουδαίο KDB.