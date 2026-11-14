Η σύζυγος του Κέβιν Ντε Μπρόινε, Μισέλ, εξέφρασε την επιθυμία της να επιστρέψει το ζευγάρι στο Βέλγιο.

Μετά από μία δεκαετία στη Μάντσεστερ Σίτι, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε αποφάσισε το 2025 να πάει στην Ιταλία για χάρη της Νάπολι, ωστόσο τα πράγματα δεν έχουν κυλήσει ρόδινα για τον Βέλγο μεσοεπιθετικό, που λόγω διαφόρων προβλημάτων έχει περιοριστεί σε εννέα τέρματα και έξι ασίστ σε 36 συμμετοχές μέχρι σήμερα.

Το ότι ο 35χρονος ποδοσφαιριστής δεν περνάει και... φίνα στον ιταλικό Νότο αναδεικνύεται και από τις δηλώσεις της συζύγου του, Μισέλ, που σε συνέντευξή της ανέφερε πως «όλο και συχνότερα συζητάμε και λέμε “ας πάμε να ζήσουμε στη Λιμβουργία. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα”. Ο Κέβιν είναι πολύ περιορισμένος στη Νάπολη, δεν του είναι ευχάριστο.

Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα σαν οικογένεια στην πόλη, είναι η άλλη όψη του νομίσματος, έτσι δεν είναι; Στο Μάντσεστερ ήταν διαφορετικά. Εκεί που ζούσαμε, ο κόσμος μας είχε δει τόσες φορές που δεν τους έκανε αίσθηση. Βγαίναμε στον δρόμο και δεν μας έβγαζε κανείς φωτογραφία. Στη Νάπολη, αυτό είναι αδύνατον».

Με το συμβόλαιό του να ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, το ενδεχόμενο ο Ντε Μπρόινε να ψαχτεί για την επιστροφή στο Βέλγιο μετά από 15 χρόνια φαίνεται πως παίζει δυνατά σαν σενάριο, με την Γκενκ, όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, να εδρεύει, πράγματι, στη Λιμβουργία. Δεν θα έπρεπε πάντως να μας προκαλέσει έκπληξη το γεγονός να αποχωρήσει ακόμα και τον Ιανουάριο, μια και ούτε οι Παρτενοπέι είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση του θρύλου της Σίτι...