Ιταλία - Γαλλία 3-1: Τριάρα κορυφής οι Ατζούρι!
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Η Ιταλία ήταν εξαιρετική, επικράτησε 3-1 της Γαλλίας και βρέθηκε στην κορυφή! Απόλυτη η Ισπανία, ακολουθεί η Αγγλία!
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