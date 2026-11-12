Η Ιταλία ήταν εξαιρετική, επικράτησε 3-1 της Γαλλίας και βρέθηκε στην κορυφή! Απόλυτη η Ισπανία, ακολουθεί η Αγγλία!

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