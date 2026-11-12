ΑΕΚ: Μπήκε αλλαγή ο Μάγερ στο Αγγλία - Κροατία, βασικός ο Πήλιος στο Αλβανία - Φινλανδία
Στην αποστολή της Κροατίας είχε κληθεί εκτάκτως ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ, με τον μέσο της Ένωσης να μπαίνει αλλαγή στα τελευταία λεπτά απέναντι στην Αγγλία.
Η Κροατία ηττήθηκε με 2-1 από τους Άγγλους με τον Μάγερ να μπαίνει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 90' στη θέση του Κόβατσιτς.
Ο Σταύρος Πήλιος ήταν βασικός για την Αλβανία στο εντός έδρας ματς με τη Φινλανδία, με την Εθνική του ομάδα να επικρατεί με 2-0.
Ο Αλβανός διεθνής αριστερός μπακ της ΑΕΚ έγινε αλλαγή στις καθυστερήσεις με τον Ουζούνι να τον αντικαθιστά.
Όσον αφορά τον Κάαν Κάιρινεν, ο Φινλανδός μέσος της ΑΕΚ δεν ήταν καν στον πάγκο χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος μέχρι στιγμής, αν και βρίσκεται με την αποστολή της Φινλανδίας στα Τίρανα και είχε προπονηθεί χθες κανονικά.
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