Ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ πέρασε στο τέλος ως αλλαγή στο Αγγλία - Κροατία (2-1), ενώ ο Σταύρος Πήλιος έπαιξε βασικός στη νίκη της Αλβανίας με 2-0 επί της Φινλανδίας.

Στην αποστολή της Κροατίας είχε κληθεί εκτάκτως ο Λόβρο Μάγερ της ΑΕΚ, με τον μέσο της Ένωσης να μπαίνει αλλαγή στα τελευταία λεπτά απέναντι στην Αγγλία.

Η Κροατία ηττήθηκε με 2-1 από τους Άγγλους με τον Μάγερ να μπαίνει στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 90' στη θέση του Κόβατσιτς.

Ο Σταύρος Πήλιος ήταν βασικός για την Αλβανία στο εντός έδρας ματς με τη Φινλανδία, με την Εθνική του ομάδα να επικρατεί με 2-0.

Ο Αλβανός διεθνής αριστερός μπακ της ΑΕΚ έγινε αλλαγή στις καθυστερήσεις με τον Ουζούνι να τον αντικαθιστά.

Όσον αφορά τον Κάαν Κάιρινεν, ο Φινλανδός μέσος της ΑΕΚ δεν ήταν καν στον πάγκο χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος μέχρι στιγμής, αν και βρίσκεται με την αποστολή της Φινλανδίας στα Τίρανα και είχε προπονηθεί χθες κανονικά.