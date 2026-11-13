Αποθέωση για την Ιταλία - Κριτική για τη Γαλλία: Τι γράφει ο διεθνής Τύπος για την πρώτη ήττα του Ζιντάν

Η επιστροφή της Ιταλίας και η εικόνα της Γαλλίας χωρίς τον Κιλιάν Μπαπέ βρίσκονται στο επίκεντρο των δημοσιευμάτων στο εξωτερικό, μετά την πρώτη ήττα της εποχής Ζινεντίν Ζιντάν.

Ο ιταλικός Τύπος πανηγυρίζει μετά το 3-1 της Ιταλίας κόντρα στη Γαλλία για το Nations League, ενώ από την άλλη, τα γαλλικά μέσα ασκούν έντονη κριτική στους «τρικολόρ» και τον Ζινεντίν Ζιντάν.

Πιο συγκεκριμένα τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, κάνουν λόγο για επιστροφή της «Σκουάντρα Ατζούρα» και για αγωνιστική ανάκαμψη.

«Η Ιταλία βρυχάται» και «Η Ιταλια ξαναβρίσκει τη μεγαλοσύνη της» ήταν οι τίτλοι που των Gazzetta dello Sport και Repubblica αντίστοιχα, ενώ η πρώτη, αποθεώνει τον Μαντσίνι γράφοντας χαρακτηριστικά:

«Σας ευχαριστούμε για όσα μας δείξατε στο Σαν Σίρο. Σας ευχαριστούμε που μας βοηθήσατε να ανακαλύψουμε ξανά την αγάπη μας, την αληθινή μας αγάπη, για την εθνική ομάδα. Αυτή την ίδια εθνική ομάδα που κάποτε εγκαταλείψατε αδέξια και την οποία κερδίσατε πίσω χάρη στο θάρρος των αποφάσεών σας, τις αποδεδειγμένες ποδοσφαιρικές σας ιδέες, τη θέλησή σας να πετύχετε, και συχνά ακόμη και να μας εκπλήξετε».

Prima pagina #Gazzetta https://t.co/BpmjsirNga — Giovanni Capuano (@capuanogio) November 13, 2026

Το κλίμα δεν είναι το ίδιο θετικό στην απέναντι πλευρά, καθώς ο γαλλικός Τύπος αντιμετωπίζει με ιδιαίτερα επικριτική διάθεση την εμφάνιση της ομάδας του Ζινεντίν Ζιντάν. Η απουσία του Κιλιάν Μπαπέ αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς, χωρίς ωστόσο να θεωρείται δικαιολογία για την εικόνα της Γαλλίας.

Η πρώτη ήττα του Ζιντάν στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας, δεν πέρασε φυσικά απαρατήρητη από τα υπόλοιπα διεθνή μέσα, όπως BBC, Guardian και Kicker, ενώ στην Ισπανία, ο Γάλλος τεχνικός είναι πρώτο θέμα.

H «AS» για παράδειγμα, έχει τίτλο «Μεγάλη καταστροφή χωρίς τον Μπαπέ», ενώ η «Marca», συγχαίρει τον Πίο Εσπόζιτο, με τίτλο «Η Ιταλία φωνάζει Πίο, Πίο!».