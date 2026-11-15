Το Βέλγιο βρυχήθηκε με τεσσάρα στην Ιταλία, την πέταξε εκτός συνέχειας και προκρίθηκε στους «8» μαζί με τη Γαλλία. Η Αγγλία έσπασε το αήττητο της Ισπανίας, νίκη για την Κροατία με υπογραφή Μάγερ.

League A - 1ος Όμιλος

Τεσσάρα ανατροπής για το Βέλγιο, το οποίο συνέτριψε με 4-1 την κυκλοθυμική Ιταλία και προκρίθηκε στους «8» του Nations League. Αν και το παιχνίδι ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τους Ατζούρι που προηγήθηκαν με γκολ του Εσπόζιτο στο 11΄, ακολούθησε τριπλό χτύπημα των Βέλγων εντός δέκα λεπτών! Αρχικά ο Ντε Κάιπερ ισοφάρισε στο 15΄σε 1-1, ακολούθησε στο 22΄ο Ενγκοί για να φέρει τούμπα το ματς, ενώ το διθυραμβικό δεκάλεπτο των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή προσπάθεια και τελείωμα του Ντοκού για το 3-1 στο 26΄. Χάρη στο δεκάλεπτο ξέσπασμα, το Βέλγιο κατάφερε να χτίσει ακλόνητες βάσεις νίκης και να υπερασπιστεί το προβάδισμα, το οποίο μεγάλωσε ακόμα περισσότερο στο 80΄από τον Μορέιρα που διαμόρφωσε το τελικό 4-1 υπέρ που άφησε εκτός προημιτελικών την Ιταλία.

Η πρωτιά του ομίλου πάντως ανήκει στη Γαλλία του Ζινεντίν Ζιντάν, η οποία έκανε το χρέος της απέναντι στην Τουρκία και με το τελικό 2-1 κλείδωσε το εισιτήρι για τα προημιτελικά. Οι Τρικολόρ άνοιξαν το σκορ στο 40΄, όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Τοπτσού έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Στο 80΄ο Κρουπί βρήκε δίχτυα για το 2-0, με τους Τούρκους απλώς να μειώνουν σε 2-1 με γκολ του Μπαρντάκτσι και να ολοκληρώνουν την πορεία τους χωρίς βαθμό στην 4η θέση του ομίλου.

Αποτελέσματα

Βέλγιο - Ιταλία 4-1

Γαλλία - Τουρκία 2-1

Τελική βαθμολογία

Γαλλία 13 (1-6) Βέλγιο 12 (12-7) Ιταλία 10 (12-10) Τουρκία 0 (4-15)

League A - 3oς Όμιλος

Ισπανία και Αγγλία, oι οποίες έχουν εξασφαλίσει τη θέση τους στα προημιτελικά του Nations League, αναμετρήθηκαν στο Μετροπολιτάνο, με τα «Τρία Λιοντάρια» να παίρνουν τη νίκη με 2-3 και να σπάνε παράλληλα ένα αήττητο σερί 43 αγώνων των Ισπανών.

Η Αγγλία ξεκίνησε πολύ δυναμικά, με τον Μπέλιγχαμ να απειλεί την εστία του Σιμόν μόλις στο 2ο λεπτό, ενώ ο Κέιν πέντε λεπτά αργότερα σούταρε από την άκρη της περιοχής, έστειλε όμως τη μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι.



Με τον ίδιο ρυθμό συνέχισε η Αγγλία, ενώ οι Ισπανοί από την άλλη, άγγιξαν το γκολ στο 36' με το σουτ του Γιαμάλ από την άκρη της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ωστόσο, η ομάδα του Τούχελ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, όταν ο Κουμπαρσί ανέτρεψε τον Κέιν, ο νικητής της Χρυσής Μπάλας ανέλαβε την εκτέλεση και έγραψε το 0-1.

Γκολ και στην επανάληψη βρήκαν οι Άγγλοι. Ο Ράις στο 53' εκτέλεσε το κόρνερ, ο Κόνσα πήρε την κεφαλιά και διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του, ωστόσο, oι παίκτες του Τούχελ δεν σταμάτησαν εκεί. Στο 58', η υπέροχη πάσα του Μπέλιγχαμ βρήκε τον Γουάιτ, ο οποίος πήρε τη μπάλα και με ωραίο σουτ την έστειλε στα δίχτυα για το 0-3. Από την άλλη οι Ισπανοί, κατάφεραν να μειώσουν από την άσπρη βούλα με τον Ογιαρθάμπαλ να είναι εύστοχος, μειώνοντας σε 1-3, ενώ την ίδια ώρα, οι φιλοξενούμενοι έμειναν με δέκα παίκτες λόγω της κόκκινης στον Άντερσον.

Στο 75', ο Γουίλιαμς άλλαξε τον δείκτη του σκορ σε 2-3 μετά την πάσα του Γιαμάλ, ενώ στη συνέχεια, οι Ισπανοί πολιορκούσαν μέχρι τέλους την Αγγλία, ωστόσο ο Τράφορντ ήταν εκεί, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Την ίδια ώρα, η Κροατία επικράτησε της Τσεχίας με 1-0. Ο Πέρισιτς άνοιξε το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με ωραίο πλασέ από την άκρη της περιοχής για το 1-0. Οι φιλοξενούμενοι από την πλευρά τους απείλησαν με τον Χόπι, η προσπάθειά του όμως πήγε ελάχιστα έξω από το δεξί δοκάρι. Στην επανάληψη, ο Χλόζεκ στο 84΄ισοφάρισε, αλλά τρία λεπτά αργότερα, ο Μάγερ της ΑΕΚ, ο οποίος πέρασε ως αλλαγή στο 74', με σουτ από την άκρη της περιοχής, έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Κροατία, για το τελικό 2-1.

Αποτελέσματα

Ισπανία - Αγγλία 2-3

Κροατία - Τσεχία 2-1

Τελική βαθμολογία

1. Αγγλία 15 (19-6)

2. Ισπανία 15 (16-8)

3. Κροατία 6 (7-18)

4. Τσεχία 0 (3-14)

League C - 1ος Όμιλος

Η Αλβανία πήρε το ντέρμπι κορυφής απέναντι στη Λευκορωσία και με το τελικό 2-0 έκλεισε μια θέση στη League B του Nations League. Με τον Σταύρο Πήλιο της ΑΕΚ να ξεκινά και να ολοκληρώνει το παιχνίδι, οι Αλβανοί έφυγαν με το τρίποντο που τους χάρισε το εισιτήριο της ανόδου. Το γκολ του Μάναϊ στο 28΄έχτισε τις βάσεις, με τον Χισάι να κλειδώνει τη νίκη και την κορυφή, γράφοντας το 2-0 στο 57΄για να περιορίσει τη Λευκορωσία στη δεύτερη θέση.

Η Λευκορωσία θα δοκιμάσει να ανέβει στο επόμενο γκρουπ μέσω των μπαράζ, σε αντίθεση με τη Φινλανδία που έμεινε τρίτη και περιορίστηκε στη League C. Τουλάχιστον, οι Σκανδιναβοί ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις του με το εντυπωσιακό 7-2 επί του Σαν Μαρίνο εν τη απουσία του Κάιρινεν της ΑΕΚ που επέστρεψε νωρίς στην Ελλάδα με ενοχλήσεις. Δυο γκολ του Σβάνμπακ και ένα του Βάλτα έβαλαν από νωρίς σε ρόλο οδηγού τη Φινλανδία στο πρώτο ημίχρονο, με τους φιλοξενούμενους να μιεώνουν προσωρινά στο σκορ με πέναλτι του Νάνι σε 3-1. Ακολούθησαν δυο ακόμα γκολ του Πονγιάπαλο για το 5-1, ενώ οι Χάκανς και ο Σβάνμπακ με χατ τρικ ανέβασαν τον δείκτη στα επτά γκολ. Ενδιάμεσα ο Νάνι απλώς είχε σκοράρει ξανά για το δεύτερο γκολ του Σαν Μαρίνο.

Αποτελέσματα

Λευκορωσία - Αλβανία 0-2

Φινλανδία - Σαν Μαρίνο 7-2

Τελική Βαθμολογία