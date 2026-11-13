Ο Ζινεντίν Ζιντάν μίλησε μετά την ήττα της Γαλλίας από την Ιταλία στο Μιλάνο και αναφέρθηκε τόσο στα προβλήματα που κόστισαν στην ομάδα, αλλά και στον Κιλιάν Μπαπέ.

Η Ιταλία πήρε σπουδαία νίκη στο Σαν Σίρο απέναντι στη Γαλλία με 3-1, για την 5η αγωνιστική του Nations League. Αυτή ήταν και η πρώτη ήττα επί εποχής Ζινεντίν Ζιντάν στον πάγκο των «τρικολόρ», ο οποίος μετά τη λήξη της αναμέτρησης, σχολίασε την εικόνα της ομάδας του, ενώ μίλησε και για τον Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος απουσίαζε λόγω τραυματισμού.

«Ξεκινήσαμε καλά και ήμασταν αποτελεσματικοί στην κατοχή της μπάλας, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, κυρίως αμυντικά. Δεν μας έλειψε το θάρρος. Παραμείναμε στο παιχνίδι, όμως μετά το 2-1 υποχωρήσαμε. Είναι μέρος της διαδικασίας», ανέφερε ο Γάλλος τεχνικός σχετικά με τα αμυντικά προβλήματα της ομάδας του.

«Δεν ήταν σε καμία περίπτωση ρίσκο να τον χρησιμοποιήσω. Έκανε ένα φάουλ που οδήγησε σε πέναλτι, αλλά αυτά συμβαίνουν. Δεν πρόκειται να αλλάξουμε παίκτες εξαιτίας ενός αγώνα», δήλωσε σχετικά με τον Μαλό Γκουστό.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στην εικόνα του Ολίσε: «Δεν μπορείς να παίζεις πάντα στο υψηλότερο επίπεδο για 90 λεπτά. Ο Ολίσε έχει πραγματοποιήσει πολύ καλές εμφανίσεις. Δεν ήταν μόνο εκείνος που έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά ολόκληρη η ομάδα».

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει από τη συζήτηση και ο Κιλιάν Μπαπέ, για τον οποίο ο Ζιντάν έδωσε ενημέρωση σχετικά με την κατάστασή του.

«Ελπίζω ότι θα είναι διαθέσιμος για την Τουρκία. Αυτό είναι το πλάνο μας. Αποφασίσαμε να μην πάρουμε ρίσκο απόψε, επειδή αντιμετώπιζε ένα μικρό πρόβλημα».

Όσον αφορά την Ιταλία, ο ίδιος τόνισε πως η αντίπαλός του ήταν καλύτερη στην προηγούμενη μεταξύ τους αναμέτρηση.

«Αμυντικά η Ιταλία έκανε περίπου το ίδιο παιχνίδι με εκείνο του πρώτου αγώνα, γιατί αυτό το κάνει εξαιρετικά. Με την μπάλα στα πόδια, για να είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήταν καλύτερη στο πρώτο ματς στη Γαλλία. Όμως σήμερα κέρδισε και δεν υπάρχει τίποτα να πούμε», δήλωσε.