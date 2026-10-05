Δείτε όλα τα τέρματα που έχει πετύχει η Εθνική μας ομάδα στην, έως τώρα, πορεία της στη φετινή έκδοση του UEFA Nations League.

Η Εθνική Ελλάδας ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώτη τετράδα αγώνων στην παρθενική της συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία του Nations League, έχοντας συλλέξει 8 βαθμούς από τους διαθέσιμους 12 και βρίσκεται πολύ κοντά στο να εξασφαλίσει μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Η «γαλανόλευκη» επικράτησε εκτός έδρας της Σερβίας με 2-1 και της Γερμανίας με 1-0, ενώ ήρθε ισοπάλη με την Ολλανδία (2-2) και τη Γερμανία (0-0) στην Τούμπα και βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου της, σε ισοβαθμία με τους «ορανιέ».

Όλα θα κριθούν στο επόμενο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων, το οποίο θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο, με την χώρα μας να δίνει δύο σημαντικές αναμετρήσεις, εκτός με την Ολλανδία (13/11, 21:45) και εντός με την Σερβία (16/11, 21:45).

Μέχρι τότε όμως, δείτε ξανά τα τέρματα που πέτυχε το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, στην μέχρι τώρα πορεία του στο τουρνουά.