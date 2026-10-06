Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαίνεται πως έχει ασκήσει βέτο για τον Ζόρζε Ζεσούς κι επιμένει πως δεν θα γυρίσει στην εθνική Πορτογαλίας με εκείνον στον πάγκο της ομάδας.

Αβέβαιο παραμένει το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, με τον 41χρονο να αποχωρεί από το camp της εθνικής του κατά τη διάρκεια του Nations League ύστερα από ρήξη στις σχέσεις του με τον Ζόρζε Ζεσούς. Η απόφαση του έμπειρου προπονητή να τον αφήσει στον πάγκο κόντρα στη Νορβηγία άνοιξε τον ασκό του Αιόλου στην Πορτογαλία, με τον CR7 τελικά να παίρνει την απόφαση να φύγει πρόωρα από την αποστολή και να επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία.

Στο μεταξύ ο Ζόρζε Ζεσούς στις τελευταίες του δηλώσεις άφησε ανοικτή την πόρτα της επιστροφής, όμως ο Κριστιάνο φαίνεται πως δεν έχει την ίδια άποψη. Σύμφωνα άλλωστε με το «CNN Portugal», ο Ρονάλντο έχει ξεκαθαρίσει στην Ομοσπονδία πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στην εθνική όσο βρίσκεται ο Ζόρζε Ζεσούς στον πάγκο της ομάδας.

Ο CR7 λέγεται πως νιώθει προδομένος από τον προπονητή του, καθώς σε ιδιωτική τους συζήτηση ο τελευταίος φέρεται να του είχε υποσχεθεί πως θα απολογηθεί δημόσια για το γεγονός πως τον σήκωσε για ζέσταμα για είκοσι λεπτά χωρίς να τον χρησιμοποιήσει, όμως αποδείχθηκε ανακόλουθος του λόγου του.

Αυτό φαίνεται να αποτέλεσε και τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Ρονάλντο, ο οποίος τα έσπασε πλήρως με τον Ζόρζε Ζέσους κι έχει ασκήσει πρακτικά βέτο εναντίον του στην εθνική Πορτογαλίας.