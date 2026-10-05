Η Ελλάδα έδειξε στα ματς του Nations League ότι μπορεί να κοντράρει κάθε αντίπαλο, αλλά έτσι αυξήθηκε και η πίεση για την παρουσία σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και οι παίκτες του, πρώτοι αυτοί, πιστεύουν πολύ στον εαυτό τους. Στο ταλέντο τους. Φρόντισαν να δείξουν και στους υπόλοιπους το ταλέντο τους. Στα τέσσερα ματς στο μεγάλο διάστημα των Εθνικών ομάδων για το Nations League η Ελλάδα έστειλε μηνύματα σε όλη την Ευρώπη.

Πλην των μεγάλων Εθνικών ομάδων, που ασφαλώς είναι πιο ποιοτικές, με περισσότερες λύσεις κι αναφερόμαστε σε Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο, Πορτογαλία, αλλά και την Ιταλία που έχει τεράστια φανέλα, οι υπόλοιπες ομάδες δεν θα ήθελαν την Ελλάδα αντίπαλό τους. Ακόμα και τα μεγαθήρια θα προτιμούσαν έναν πιο αδύναμο αντίπαλο, όμως, αυτά κοιτούν τη δική τους εικόνα κι όχι ποιον έχουν απέναντί τους.

Ως ισχυρή σε όμιλο προκριματικών για μεγάλη διοργάνωση, ασφαλώς και θα την ήθελαν όλες οι ομάδες που είναι σχεδόν στα ίδια μέτρα. Λίγο πάνω, λίγο κάτω μικρή σημασία έχει. Η Νορβηγία, η Κροατία, η Δανία, για παράδειγμα, αν ήταν στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας των προκριματικών του Euro 2028 κι όχι στο πρώτο όπως είναι αυτή τη στιγμή, φυσικά και θα ήθελαν την Ελλάδα ισχυρή σε σχέση με τη Γαλλία ή την Αγγλία και την Ισπανία. Μην υπερβάλλουμε κιόλας.

Απλά η Ελλάδα με την έως τώρα παρουσία της στο Nations League σκόρπισε φόβο. Όλοι μιλούν για χρυσή γενιά. Το επαναλαμβάνουμε, όμως και το γνωρίζουν πολύ καλά και ο Γιοβάνοβιτς με τους ποδοσφαιριστές του. Χρυσή γενιά χωρίς παρουσία σε μεγάλο ραντεβού δεν νοείται. Το ξέρουν πρώτοι αυτοί που πρέπει.

Η Ελλάδα σε τέσσερα παιχνίδια έδειξε τα δόντια της. Όλοι την εκθειάζουν για το επιθετικό της ταλέντο, αλλά σε μεγάλα διαστήματα και των τεσσάρων αγώνων, κατάφερε και ν' αμυνθεί εξαιρετικά. Εναντίον της Ολλανδίας για σχεδόν μία ώρα. Κόντρα στη Γερμανία στα δύο δεύτερα ημίχρονα πήγε σβηστά. Με τη Σερβία δέχθηκε στο δεύτερο ημίχρονο μία μεγάλη φάση στο φινάλε. Θέλει και τύχη για να πάρεις αποτέλεσμα.

Η Ελλάδα την είχε την τύχη και θα τη χρειαστεί ακόμα περισσότερο στα προκριματικά. Αφού πρώτα την κυνηγήσει η ίδια. Ό,τι κι αν γίνει τον Νοέμβριο, γιατί παίζει ρόλο σε τι κατάσταση θα είναι εκείνο το διάστημα οι παίκτες, η Ελλάδα έχει πολύ καλή παρουσία στον όμιλο στην πρώτη της εμφάνιση στην πρώτη κατηγορία της διοργάνωσης. Καταρχάς, θα είναι δύσκολο να μην τερματίσει στις δύο καλύτερες τρίτες. Στη χειρότερη περίπτωση αναφερόμαστε. Δεύτερον, όλοι πλέον την υπολογίζουν πολύ, ειδικά όταν έχει παίκτες σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους. Και στο ματς με τη Γερμανία η Ελλάδα δεν είχε Τζόλη, είχε αποκαμωμένους τους Παυλίδη, Καρέτσα, λείπει ο Κωνσταντέλιας.

Όσο κι αν κάποιοι διαφωνούν επίσης, από τη στιγμή που η Ελλάδα δεν έχει πληθώρα μέσων, ακόμα και ο Μπακασέτας για ένα 20λεπτο χρήσιμος θα ήταν για να πάρει ένα φάουλ, να κρατήσει μπάλα, ν' απειλήσει με το αριστερό του σουτ από μακριά. Στην την απουσία των Γιαννούλη, Ρότα, Βαγιαννίδη, με αποτέλεσμα να μην μπορούν εύκολα να πάρουν περισσότερες ανάσες οι ακραίοι μπακ και ειδικά ο Τσιμίκας.

Αυτή η Εθνική, λοιπόν, ήταν εντυπωσιακή και σε εικόνα, σε μεγάλα διαστήματα των αγώνων και σε ουσία. Τώρα, όμως, αρχίζουν τα δύσκολα. Την Ελλάδα όλοι την υπολογίζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ματς με ομάδες στα μέτρα της είναι δεδομένα τρίποντα. Η γαλανόλευκη στο Nations League ανέβασε τον πήχη, ανέβασε ωστόσο και την πίεση για επιτυχία.

Στα προκριματικά έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, από το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας μπορεί να βρει Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία, Τουρκία. Ποια απ' αυτές είναι... του χεριού μας; Υπάρχουν ακόμα ομάδες όπως η Ουκρανία, η Σκωτία, η Τσεχία, η Σερβία φυσικά. Προσθέστε τη Βοσνία με το Κόσοβο, που δεν είναι ιδιαίτερα φιλικές ομάδες απέναντί μας. Κι αν σου έρθει από το τρίτο γκρουπ μία Ουγγαρία; Η Πολωνία ή η πάντα μαχητική Ιρλανδία; Δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα στα προκριματικά επειδή τώρα τα πήγαμε περίφημα.

Η πίεση και το άγχος στα προκριματικά θα είναι στον μέγιστο βαθμό. Καμία σχέση με το Nations League. Και σ' αυτά τα ματς οι διεθνείς που έχουν όντως τεράστιο ταλέντο, καλούνται ν' (απο)δείξουν ότι διαθέτουν και τεράστια προσωπικότητα. Εκτός των 12 πρώτων των ομίλων, άλλωστε, περνούν και οι 8 καλύτεροι δεύτερη. Στα πόδια των διεθνών είναι η μεγάλη ευκαιρία. Θα είναι, άλλωστε, πραγματικά λυπηρό αυτή η Εθνική να μην είναι παρούσα σε ένα μεγάλο ραντεβού.