Σαν Μαρίνο: Το γκολ ενάντια στην Αλβανία στα Τίρανα
Ένα σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε στα Τίρανα, με την Αλβανία να προηγείται 1-0 του αδύναμου Σαν Μαρίνο αλλά τους φιλοξενούμενους να ταράζουν τα νερά ισοφαρίζοντας με γκολ του Λατσάρι στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης! Αυτό ήταν το πρώτο γκολ της ομάδας στη League C του Nations League, στην οποία μετέχει φέτος για πρώτη φορά, έχοντας, αναμενόμενα, τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς μέχρι τώρα...
🚨🌍. | GOAL: LORENZO LAZZARI HAS EQUALIZED FOR SAN MARINO! WHAT A MOMENT! HISTORIC! 🇦🇱 Albania 1-1 San Marino 🇸🇲 https://t.co/eN989iNZka— TheGoalsZone (@TheGoalsZone) October 6, 2026
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