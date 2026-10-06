Απροσδόκητη εξέλιξη στο Αλβανία-Σαν Μαρίνο, με τον Λατσάρι να ισοφαρίζει σε 1-1 στο 66ο λεπτό για τους φιλοξενούμενους.

Ένα σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε στα Τίρανα, με την Αλβανία να προηγείται 1-0 του αδύναμου Σαν Μαρίνο αλλά τους φιλοξενούμενους να ταράζουν τα νερά ισοφαρίζοντας με γκολ του Λατσάρι στο 66ο λεπτό της αναμέτρησης! Αυτό ήταν το πρώτο γκολ της ομάδας στη League C του Nations League, στην οποία μετέχει φέτος για πρώτη φορά, έχοντας, αναμενόμενα, τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς μέχρι τώρα...