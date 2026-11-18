Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς μίλησε για την κατάσταση που υπάρχει για κείνον στον Παναθηναϊκό χωρίς να κρύβει την αισιοδοξία του για την εξέλιξή της.

Ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς έπαιξε βασικός στη φιλική αναμέτρηση της Κ21 Κροατίας με τη Γερμανία, στο οποίο η ομάδα του επικράτησε με 3-2, με τον ίδιο να αγωνίζεται στη δυάδα του κέντρου στο 4-2-3-1 που παρέταξε ο Ίβιτσα Όλιτς.

Έπαιξε σχεδόν για όλο το παιχνίδι, αφού άφησε τη θέση του στον Σούταλο στο 90+1'. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, εκείνος έκανε δηλώσεις σε κροατικά media όπου μίλησε τόσο για το παιχνίδι όσο και για την κατάστασή του στον Παναθηναϊκό.

Όσον αφορά το «τριφύλλι» τόνισε πως προσπαθεί και προπονείται. Το ξεκίνημά του ήταν καλό στο κλαμπ, ύστερα υπήρξε μία στασιμότητα, ωστόσο εκείνος εξακολουθεί να παλεύει και πιστεύει πως όλα θα πάνε καλά.

Οι δηλώσεις του Γιάγκουσιτς

«Ένα δύσκολο παιχνίδι. Στην αρχή, μπορούσαμε ακόμα να παίξουμε, αλλά είμαστε η Κροατία, δεν τα παρατάμε και στο τέλος κερδίσαμε. Δόξα τω Θεώ, η ποιότητα παραμένει. Αν και ίσως δεν παίζω πολύ, πιστεύω ότι έχω βελτιωθεί σημαντικά στον τακτικό τομέα. Πηγαίνουμε στο Euro με υψηλούς στόχους. Δεδομένου ότι πολλοί σκάουτερ και προπονητές παρακολουθούν το Euro U21, πιστεύω ότι όλοι οι παίκτες και οι ομάδες θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Μπορώ να είμαι ικανοποιημένος, αλλά πάντα μπορώ να κάνω περισσότερα. Προσπαθώ, προπονούμαι. Στην αρχή όλα πήγαιναν καλά, αλλά τώρα όμως υπάρχει μια στασιμότητα, παλεύω και πιστεύω ότι όλα αυτά θα αξίζουν τον κόπο».