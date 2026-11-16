Ο Μόντριτς έπιασε σε συμμετοχές τον Λιονέλ Μέσι σε επίπεδο εθνικών ομάδων, όμως η κορυφή που «κατοικεί» ο Κριστιάνο Ρονάλντο φαντάζει μακριά.

Η Κροατία πήρε την νίκη απέναντι στην Τσεχία με (2-1) με γκολ του παίχτη της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ για το Nations League παίρνωντας την τρίτη θέση στον όμιλο. Ξεχωριστή ήταν η βραδιά για τον Λούκα Μόντριτς.

Συγκεκριμένα, ο παίχτης της Μίλαν συνέχισε να γράφει ιστορία με την εθνική Κροατίας, αφού κατέγραψε την 208η συμμετοχή του κι έγινε ο δεύτερος σε συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στην σχετική λίστα είναι δεύτερος με πρώτο τον Κριστιάνο Ρονάλντο με 234 συμμετοχές ενώ ισοφάρισε τις συμμετοχές του Λιονέλ Μέσσι και χρειάζεται να αγωνιστεί σε ένα ακόμη αγώνα για να ανέβει στη 2η θέση. Ωστόσο, για να περάσει πρώτος στην λίστα, χρειάζεται άλλες 26 συμμετοχές, πράγμα που φαντάζει αρκετά δύσκολο για τον 41χρονο.

Ο Μόντριτς έχει αγωνιστεί σε πολύ μεγάλες ομάδες. Ξεκίνησε την καριέρα υπογράφωντας επαγγελματικό συμβόλαιο με την Ντινάμο Ζάγκρεπ, και γρήγορα ξεχώρισε με το πλόυσιο ταλέντο του, ο κροάτης αγωνίστηκε απο το (2005 ως το 2008), με την Τότεναμ να δίνει 22.500.000 εκατομμύρια για να φέρει τον ταλαντούχο μέσο στην Αγγλία, με την φανέλα της αγωνίστηκε από το (2008 ως το 2012) καταγράφοντας 127 συμμετοχές. Η Ρεάλ Μαδρίτης κατέβάλλε το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για την μεταγραφή του.

Με την Ρεάλ Μαδρίτης αγωνίστηκε για 13 χρόνια από το (2012 ως το 2025) με την συνεισφορά του να είναι τεράστια. Με τους «Μερένχες» κατέγραψε 597 επίσημες συμμετοχές πετυχαίνοντας 43 γκολ και μοιράζωντας 95 ασίστ ενώ κατέκτησε και 28 τρόπαια ανάμεσα σε αυτά 4 πρωταθλήματα Ισπανίας και 6 Champions League. Πλέον αγωνίζεται στην Μίλαν και δίνει ακόμη το παρόν στην εθνική ομάδα τις Κροατίας.