Ο Σεσκ Φάμπρεγκας μίλησε σε φεστιβάλ αθλητισμού στο Τρέντο και αποκάλυψε γιατί διάλεξε τον Τάσο Δουβίκα στην Κόμο.

Το παράθυρο των Εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής (4/10) για τον Τάσο Δουβίκα, με τον 27χρονο στράικερ να κάνει δυο εμφανίσεις κόντρα σε Σερβία και Ολλανδία, σκοράροντας μάλιστα μέσα στο Βελιγράδι το γκολ νίκης (1-2) της Γαλανόλευκης.

Πλέον, ο στράικερ της Κόμο ετοιμάζεται για την επιστροφή στην συλλογική καθημερινότητα και τη Serie A, όπου υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας, μετράει 2 γκολ στα 5 πρώτα ματς αυτής της σεζόν. Μάλιστα, ο προπονητής του στο ιταλικό κλαμπ πρόσφατα αποκάλυψε και τον λόγο που τον απέκτησε.

Μιλώντας σε ένα φεστιβάλ αθλητισμού στην πόλη Τρέντο, ο Φάμπρεγκας ανέφερε πως διάλεξε τον Δουβίκα λόγω της νοοτροπίας του, καθώς πάντα τον νοιάζει πως να βελτιώνεται.

«Η ιστορία του έχει ενδιαφέρον. Κάναμε μια ανάλυση της ομάδας μας μετά το πρώτο εξάμηνο. Παίζαμε όπως το είχα στο μυαλό μου, αλλά στη συνέχεια έλειπε η τελική ενέργεια και υπήρχε έλλειψη δύναμης στις μονομαχίες όταν έμπαιναν στο παιχνίδι αμυντικοί όπως ο Εντικά ή ο Χιέν. Χρειαζόμασταν κάποιον με τέτοια δύναμη, κάποιον που να μπορεί να σκοράρει.

Είχε σκοράρει και στην Ολλανδία. Στην Ισπανία είχε καλό μέσο όρο τερμάτων, αν και δεν έπαιζε πάντα. Μου άρεσε πολύ η νοοτροπία του· είχα ακούσει πολλά γι' αυτόν. Η νοοτροπία κάνει τη διαφορά στη ζωή. Πρέπει να έχεις τη νοοτροπία του Δουβίκα: έρχεται μετά από κάθε παιχνίδι και με ρωτάει πού έκανε λάθος και πού πρέπει να βελτιωθεί».