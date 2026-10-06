Η Εθνική Ελπίδων ετοιμάζεται για μία σπουδαία αναμέτρηση κόντρα στη Βόρεια Ιρλανδία, με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στην τελική φάση του Euro U21.

Η Εθνική Ελπίδων του Γιάννη Ταουσιάνη έχει ταξιδέψει στο Λέργκαν για να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία και φυσικά η νίκη είναι μονόδρομος για να πάρει η ομάδα μας την πολυπόθητη πρόκριση στο Euro U21 του 2027.

Η Ελλάδα καλείται να εκμεταλλευτεί το σχεδόν... δώρο που της έκανε η Ιταλία, η οποία επικράτησε με 6-2 της Πολωνίας, και να επικρατήσει με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά της αντιπάλου του με στόχο να «τσεκάρει» το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης το επόμενο καλοκαίρι.

Λίγες ώρες πριν από την σέντρα του αγώνα, ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε σχετικά με την σημαντικότητα της αυριανής αναμέτρησης, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η νίκη είναι μονόδρομος για να επιστρέψει η εθνική και πάλι εκεί όπου ανήκει.

«Είναι το τελευταίο παιχνίδι του κύκλου των προκριματικών και έχουμε απέναντί μας τη Βόρεια Ιρλανδία. Μια ομάδα που η ένταση, το άμεσο παιχνίδι και οι δεύτερες μπάλες είναι χαρακτηριστικά του τρόπου που αγωνίζεται.

Προετοιμαζόμαστε, όπως πάντα, για τις ειδικές αγωνιστικές συνθήκες του παιχνιδιού, στηριζόμενοι στη δική μας ταυτότητα και για άλλη μια φορά, στην αποφασιστικότητά μας να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι που θα μας οδηγήσει στη νίκη. Μια νίκη που, έτσι κι αλλιώς, έχουμε ανάγκη για να διεκδικήσουμε την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του EURO», ήταν τα λόγια του κ.Ταουσιάνη.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 19:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το κανάλι της ΕΡΤ2 Σπορ.

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου

ΟΜ. ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ. ΒΑΘ.

1. Γερμανία 30-5 24

2. Ελλάδα 28-6 24

3. Βόρεια Ιρλανδία 13-12 14

4. Γεωργία 13-13 10

5. Λετονία 6-20 5

6. Μάλτα 2-36 0