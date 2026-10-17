Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Το Λεβαδειακός - Βόλος Elabet, το Μπέτις - Μπαρτσελόνα και η δράση στην GBL
Σάββατο σήμερα (17/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά... γεμάτο, με τη δράση ωστόσο να επικεντρώνεται στα ξένα πρωταθλήματα και το μπάσκετ, με την 3η αγωνιστική της GBL.
Όσον αφορά τη Superleague, έχουμε σέντρα στην 7η αγωνιστική με το ματς Λεβαδειακός - Βόλος Elabet (17:00, Novasports 2). Από τις αναμετρήσεις του μπάσκετ ξεχωρίζουν το ΑΕΚ - Μύκονος (15:00, ΣΠΟΡ ΦΜ), Κολοσσός - ΠΑΟΚ (16:00, ΣΚΑΙ) καθώς και το Άρης - Μαρούσι (17:30, ΣΠΟΡ ΦΜ).
Από εκεί και πέρα, στις 14:30 (Novasports Premier League) η Τσέλσι δοκιμάζεται στην έδρα της Έβερτον, η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Σίτι θα ψάξει το 7/7 κόντρα στην Ίπσουιτς (17:00, Novasports Premier League) ενώ και η Μπαρτσελόνα θέλει να συνεχίσει με νίκες, κάνοντας το 8/8 στη La Liga, αν περάσει από την έδρα της Μπέτις (19:30, Magenta Sport 3).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις
- Έβερτον - Τσέλσι (14:30, Novasports Premier League)
- Αστέρας Τρίπολης Β' - Ζάκυνθος (14:45, ΕΡΤ2 Σπορ)
- Εσπανιόλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (15:00, Magenta Sport 3)
- ΑΕΚ - Μύκονος (15:00, ΣΠΟΡ ΦΜ)
- Κολοσσός - ΠΑΟΚ (16:00, ΣΚΑΙ)
- Λεβαδειακός - Βόλος Elabet (17:00, Novasports 2)
- Ουνιόν Βερολίνου - Ντόρτμουντ (16:30, Novasports 3)
- Μάντσεστερ Σίτι - Ίπσουιτς (17:00, Novasports Premier League)
- Μπρέντφορντ - Λίβερπουλ (17:00, Novasports 4)
- Ηρακλής - Καρδίτσα (17:00, ΣΠΟΡ ΦΜ)
- Δόξα Λευκάδας Elabet - Προμηθέας (17:00, ΣΠΟΡ ΦΜ)
- Άρης - Μαρούσι (17:30, ΣΠΟΡ ΦΜ)
- Μπέτις - Μπαρτσελόνα (19:30, Magenta Sport 3)
- Μπάγερν Μονάχου - Λειψία (19:30, Novasports Prime)
- Ρόμα - Τζένοα (21:45, Magenta Sport 1)
- Βαλένθια - Μπιλμπάο (22:00, Magenta Sport 3)
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