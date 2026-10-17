Οι ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημαντικότερων αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας (17/10).

Σάββατο σήμερα (17/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι αρκετά... γεμάτο, με τη δράση ωστόσο να επικεντρώνεται στα ξένα πρωταθλήματα και το μπάσκετ, με την 3η αγωνιστική της GBL.

Όσον αφορά τη Superleague, έχουμε σέντρα στην 7η αγωνιστική με το ματς Λεβαδειακός - Βόλος Elabet (17:00, Novasports 2). Από τις αναμετρήσεις του μπάσκετ ξεχωρίζουν το ΑΕΚ - Μύκονος (15:00, ΣΠΟΡ ΦΜ), Κολοσσός - ΠΑΟΚ (16:00, ΣΚΑΙ) καθώς και το Άρης - Μαρούσι (17:30, ΣΠΟΡ ΦΜ).

Από εκεί και πέρα, στις 14:30 (Novasports Premier League) η Τσέλσι δοκιμάζεται στην έδρα της Έβερτον, η πρωτοπόρος Μάντσεστερ Σίτι θα ψάξει το 7/7 κόντρα στην Ίπσουιτς (17:00, Novasports Premier League) ενώ και η Μπαρτσελόνα θέλει να συνεχίσει με νίκες, κάνοντας το 8/8 στη La Liga, αν περάσει από την έδρα της Μπέτις (19:30, Magenta Sport 3).

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις