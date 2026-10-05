Ο Πιρς Μόργκαν υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με τον Ζορζέ Ζεσούς, μετά τη διαμάχη του προπονητή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Θέση στην κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Ζορζέ Ζεσούς, πήρε ο Βρετανός δημοσιογράφος και... φανατικός υποστηρικτής του Πορτογάλου αστέρα, Πιρς Μόργκαν.

Θυμίζουμε πως πριν λίγες ημέρες ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ιβηρικής χώρας αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο της Πορτογαλίας, καθώς ήρθε σε ρήξη με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, σχετικά με τον χρόνο συμμετοχής στον αγώνα με τη Δανία.

Ο Μόργκαν από την πλευρά του, τάχθηκε υπέρ του επιθετικού της Αλ Νασρ και εξαπέλυσε πυρά κατά του Ζεσούς, συγκρίνοντας τον με τον πρώην προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ και υποσχέθηκε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά μαζί του, στο νεό επεισόδιο της εκπομπής του «Football Uncensored».

«Αυτός ο τύπος είναι ο Πορτογάλος Τεν Χάγκ... θέλει να κάνει όνομα ως ο σκληρός τύπος, προσπαθώντας να ταπεινώσει τον Κριστιάνο με σοκαριστική ασέβεια. Θα τον αντιμετωπίσω (από μια πολύ καλά ενημερωμένη οπτική γωνία) στο αποψινό επεισόδιο του Football Uncensored», έγραψε ο δημοσιογραφός στον προσωπικό του λογαριασμό στο «X».