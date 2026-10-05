Ο Ράσμους Χόιλουντ αποκάλυψε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο έσπρωξε μακριά τον Ζορζέ Ζεσούς, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Πορτογαλίας με τη Δανία.

Η Πορτογαλία επικράτησε εκτός έδρας με 4-2 της Δανίας για την 3η αγωνιστική του UEFA Nations League, πραγματοποιώντας μία εξαιρετική εμφάνιση, ωστόσο ο συγκεκριμενός αγώνας «στιγματίστηκε» από τα όσα συνέβησαν μετά την ολοκλήρωση του και συγκεκριμένα από το επεισόδιο μεταξύ του Ράσμους Χόιλουντ και του Ζορζέ Ζεσούς.

Θυμίζουμε πως ο Δανός επιθετικός αρνήθηκε να χαιρετήσει τον προπονητή της Πορτογαλίας, μετά το τελικό σφύριγμα του αγώνα και μάλιστα τον έσπρωξε, αντί να του δώσει το χέρι του σε ένα σκηνικό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου και έγινε αμέσως viral.

👀 What did Rasmus Højlund mean by his playful little push on Jorge Jesus here? https://t.co/5NdeFRr6tq — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) October 2, 2026

Ωστόσο, ο αστέρας της Νάπολι, ο οποίος όταν σκόραρε σε αυτο το ματς πανηγύρισε αλά... Κριστιάνο Ρονάλντο, επέλεξε να μιλήσει για να ξεκαθαρίσει το τι πραγματικά συνέβη μεταξύ τους, αποκαλύπτωντας παράλληλα το κίνητρο πίσω από την πράξη του.

Όπως εξήγησε, ο τεχνικός των Ιβήρων αρνήθηκε να τον κοιτάξει στα μάτια κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού των δύο ομάδων, κάτι που θεώρησε άκρως αντιαθλητικό και για αυτό προέβη στο σπρώξιμο.

«Συνέβη επειδή δεν μπήκε καν στον κόπο να με κοιτάξει στα μάτια. Νομίζω ότι είναι αντιαθλητικό. Στο τέλος του αγώνα πρέπει να σφίγγεις σωστά τα χέρια. Δέχτηκα ένα κρύο χτύπημα στο στήθος, μετά το οποίο με αγνόησε. Έτσι αντέδρασα λέγοντας "Σοβαρά μιλάς;" Αυτό ήταν όλο», τόνισε ο Δανός.

The Jorge Jesus incident? 🇩🇰🗣️ Rasmus Højlund: "It happened because he didn't even bother to look me in the eye. I think that shows a lack of sportsmanship. You should shake hands properly at the end of a match. I received a cold touch on the chest, and then he ignored me; that's why I said to him, 'Are you serious?'" — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) October 5, 2026

Παράλληλα αναφέρθηκε και στον «CR7», σημειώνοντας πως είναι φανατικός υποστηρικτής του και το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό του είδωλο. «Ξέρω ότι ψάχνεις για εντυπωσιακούς τίτλους ειδήσεων και τους παίρνεις εξαιτίας του. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πω ότι ο Κριστιάνο είναι το μεγάλο μου είδωλο και ότι ήταν πάντα εξαιρετικά σημαντικός για μένα», ήταν τα λόγια του άλλοτε αστέρα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.