Την απόλυτη στήριξή του προς τον Κριστιάνο Ρονάλντο εξέφρασε ο Ζοάο Κανσέλο, ο οποίος ξεκαθάρισε πως ο CR7 παραμένει ο αρχηγός της εθνικής Πορτογαλίας.

Χάος στην Πορτογαλία με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος τα έσπασε με τον προπονητή του, Ζόρζε Ζεσούς, και αποχώρησε από την Πορτογαλία. Ο CR7 υπογράμμισε πως θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση εν ευθέτω χρόνω, όμως προς το παρόν τα σενάρια... αλωνίζουν για το μέλλον του στην εθνική.

Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία άλλωστε θέλουν τον 41χρονο να αποσύρεται πρόωρα από την εθνική μετά το επεισόδιο, θέτοντας ένα άδοξο τέλος σε ένα εμβληματικό ταξίδι. Την ίδια ώρα πάντως, ο Ζοάο Κανσέλο στέκεται στο πλευρό του κι επιμένει πως ο Ρονάλντο εξακολουθεί να αποτελεί τον αρχηγό της εθνικής.

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αρχηγός μας και το σύμβολο της εθνικής μας ομάδας. Είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Όλοι γνωρίζουν τι αντιπροσωπεύει για την Πορτογαλία και τι έχει προσφέρει σε αυτή τη χώρα.

Πιστεύω ότι τα πράγματα θα καταλήξουν σίγουρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλοι θέλουμε η κατάσταση να επιλυθεί με ηρεμία και με τον σεβασμό που αξίζει στον Κριστιάνο» τόνισε χαρακτηριστικά για τον συμπαίκτη του.