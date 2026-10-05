Γκαγκάτσης: «Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει τους πάντες»

Ο ισχυρός άνδρας της ελληνικής ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μάκης Γκαγκάτσης, στάθηκε στις δηλώσεις του στο ότι εν πρώτοις ο στόχος της Εθνικής επετεύχθη.

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, είπε στον ALPHA μετά το 0-0 στο Ελλάδα - Γερμανία: «Όλοι βοήθησαν για να πάρουμε ακόμη ένα αποτέλεσμα. Και η ψυχή που έβγαλαν οι παίκτες και η ομάδα και το στήσιμο απο τον προπονητη. Βγάλαμε μια τετράδα αγώνων πολύ δύσκολη. Είχαμε φανταστική ατμόσφαιρα στην Τούμπα: ο κόσμος της Θεσσαλονίκης αγκάλιασε την ομάδα.

Παίξαμε κοντρα σε ομαδες παγκόσμιας κλάσης. «Κλειδώσαμε» την τρίτη θέση και έτσι ο αρχικός στόχος επετεύχθη. Έχουμε δυο ματς τον Νοέμβριο. Ελπίζουμε να είμαστε αυτοί που πρέπει όπως και τώρα και να διεκδικήσουμε την πρόκριση στα προημιτελικά.

Αυτή η ομάδα μπορεί να κερδίσει τους πάντες και να μην χάνει από κανέναν. Παρά τις γνωστές απουσίες που είχαμε, τα παιδιά που έπαιξαν αντικατέστησαν επάξια όσους έλειπαν. Για εμένα δεν αποτελεί έκπληξη η ισοβαθμία με την Ολλανδία και το +3 από την Γερμανία. Λέω ξανά, αν τον Νοέμβριο είμαστε αυτοί που πρέπει θα διεκδικήσουμε την είσοδο στα προημιτελικά».