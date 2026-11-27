Τα ευχάριστα νέα, στη σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, ήρθαν από τον Σερίφ Εντιαγέ ,που ξεπέρασε την ίωση, μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς και υπολογίζεται για την ΑΕΚ.

Ο Σερίφ Εντιαγέ, έβγαλε το όνομα του από το ιατρικό δελτίο του Δικεφάλου, δίνοντας το παρών στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Ο Σενεγαλέζος επιθετικός άφησε οριστικά πίσω του την ίωση που τον ταλαιπώρησε και τον κράτησε εκτός προπονήσεων, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στον Αλέσιο Λίσι. Η επιστροφή του «Σερίφη» λύνει τα χέρια του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος βλέπει έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές της ενδεκάδας του να τίθεται κανονικά στη διάθεσή του για τη αναμέτρηση με την Ένωση. Έστω και ως μια λύση που μπορεί να έρθει από τον πάγκο ο Εντιαγέ μπορεί να αποδειχθεί σημαντικός για την ομάδα του.

Αντίθετα, εκτός προπόνησης παρέμεινε ο Αρίτς Ελουστόντο, ο οποίος εξακολουθεί να ταλαιπωρείται από την ίδια ίωση. Όσον αφορά τους υπόλοιπους απόντες, οι Σόλα Σορετίρε, Δημήτρης Μοναστηρλής, Γκρεγκ Τέιλορ και Φέντορ Τσάλοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στον αγωνιστικό χώρο.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα ολοκληρωθεί το πρωί του Σαββάτου με προπόνηση στις 10:00 πμ, ενώ το απόγευμα η ασπρόμαυρη αποστολή θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» με προορισμό την Αθήνα.