Μία νίκη που έδωσε ώθηση τίτλου. Τρεις κόκκινες, ένα «μπουκετίδι». Χωρίς VAR, μακριά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Το Gazzetta ανοίγει το αρχείο παρέα με την bwin και ρίχνει φως στο τελευταίο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που διεξήχθη Νοέμβριο. Και τα είχε όλα!

Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι Δικεφάλων στο φετινό πρωτάθλημα έφτασε.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Κυριακής (29/11), σε μια αναμέτρηση με σημαντικό βαθμολογικό διακύβευμα αλλά και σε μια σχετικά σπάνια συνθήκη.

Αυτό το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, θα είναι το πρώτο που διεξάγεται μήνα Νοέμβριο, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2017-18. Κι αν δεν σας φαίνεται μεγάλο διάστημα, αρχεί να αναλογιστεί κανείς πως έκτοτε οι δύο ομάδες έχουν κοντραριστεί 41 φορές, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.

Τι είχε συμβεί σε εκείνο το ντέρμπι; Ο Γιάννης Σερέτης ανοίγει το αρχείο παρέα με την bwin και θυμίζει πώς η ΑΕΚ είχε επικρατήσει των Ασπρόμαυρων με 1-0. Σε μια εποχή χωρίς VAR, μακριά από το σπίτι της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια και λίγο πριν οι 2 ομάδες σπάσουν αμφότερες την μακρά περίοδο που βίωσαν δίχως τον τίτλο του πρωταθλητή.

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