«Από το αρχείο»: Τι έγινε στο τελευταίο ΑΕΚ-ΠΑΟΚ που διεξήχθη Νοέμβριο;
Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι Δικεφάλων στο φετινό πρωτάθλημα έφτασε.
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, διασταυρώνουν τα ξίφη τους στη Νέα Φιλαδέλφεια το βράδυ της Κυριακής (29/11), σε μια αναμέτρηση με σημαντικό βαθμολογικό διακύβευμα αλλά και σε μια σχετικά σπάνια συνθήκη.
Αυτό το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, θα είναι το πρώτο που διεξάγεται μήνα Νοέμβριο, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια. Συγκεκριμένα, από τη σεζόν 2017-18. Κι αν δεν σας φαίνεται μεγάλο διάστημα, αρχεί να αναλογιστεί κανείς πως έκτοτε οι δύο ομάδες έχουν κοντραριστεί 41 φορές, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.
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Τι είχε συμβεί σε εκείνο το ντέρμπι; Ο Γιάννης Σερέτης ανοίγει το αρχείο παρέα με την bwin και θυμίζει πώς η ΑΕΚ είχε επικρατήσει των Ασπρόμαυρων με 1-0. Σε μια εποχή χωρίς VAR, μακριά από το σπίτι της Ένωσης στη Νέα Φιλαδέλφεια και λίγο πριν οι 2 ομάδες σπάσουν αμφότερες την μακρά περίοδο που βίωσαν δίχως τον τίτλο του πρωταθλητή.
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