Η αποστολή του ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία της κι αναχώρησε για Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη 12η αγωνιστική της Super League.

Το ντέρμπι Δικεφάλων είναι προ των πυλών, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 12η αγωνιστική της Super League (29/11).

Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι ολοκλήρωσε σήμερα πρωί την προετοιμασία του και πρόκειται σε λίγες ώρες να ξεκινήσει το ταξίδι του με προορισμό την Αθήνα.

Ο Ιταλός κόουτς δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αναμέτρηση με την Ένωση, ωστόσο αναμένεται να συμπεριληφθεί σε αυτή κανονικά ο Εντιαγέ μιας και εξέτισε την ποινή του απέναντι στον Βόλο Elabet.

Όσον αφορά την προπόνηση των «ασπρόμαυρων» πριν το ντέρμπι, αυτή διεξήχθη στην Τούμπα και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις στατικές φάσεις μέσω ειδικού προγράμματος που ακολούθησαν οι παίκτες.