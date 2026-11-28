ΠΑΟΚ: Αναχωρεί για Αθήνα ενόψει ΑΕΚ
Το ντέρμπι Δικεφάλων είναι προ των πυλών, με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη 12η αγωνιστική της Super League (29/11).
Το σύνολο του Αλέσιο Λίσι ολοκλήρωσε σήμερα πρωί την προετοιμασία του και πρόκειται σε λίγες ώρες να ξεκινήσει το ταξίδι του με προορισμό την Αθήνα.
Ο Ιταλός κόουτς δεν ανακοίνωσε αποστολή για την αναμέτρηση με την Ένωση, ωστόσο αναμένεται να συμπεριληφθεί σε αυτή κανονικά ο Εντιαγέ μιας και εξέτισε την ποινή του απέναντι στον Βόλο Elabet.
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Όσον αφορά την προπόνηση των «ασπρόμαυρων» πριν το ντέρμπι, αυτή διεξήχθη στην Τούμπα και δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στις στατικές φάσεις μέσω ειδικού προγράμματος που ακολούθησαν οι παίκτες.
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