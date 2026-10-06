Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στη Βόρεια Ιρλανδία, η Εθνική Ελπίδων είχε τεράστια στιγμή για δεύτερο γκολ που θα της έδινε την απευθείας πρόκριση στο Euro.

Η Εθνική Ελλάδας των Ελπίδων νίκησε εκτός έδρας τη Βόρεια Ιρλανδία, αλλά το 0-1 τη στέλνει στη διαδικασία των μπαράζ για την πρόκριση στο Euro.

Στο 91' ωστόσο η γαλανόλευκη σπατάλησε τεράστια ευκαιρία για να πάρει την απευθείας πρόκριση.

Ο Πνευμονίδης τροφοδότησε τον Θεοδοσουλάκη μέσα στην περιοχή αλλά εκείνος παρότι είχε τη γωνία στο... πιάτο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα, με το πλασέ του να περνάει ελάχιστα δίπλα από το κάθετο!