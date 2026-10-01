Ελληνική «σφυρίχτρα» στο Ισπανία - Τσεχία, καθώς το ματς θα διευθύνει ο Βασίλης Φωτιάς.Ενώ στο Σαν Μαρίνο θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης.

Το Ισπανία - Τσεχία θα έχει ελληνικό... άρωμα, αφού ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της Φούρια Ρόχα για την τρίτη αγωνιστική του Nations League.

Μάλιστα αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο 37χρονος θα διαιτητεύσει την πρωταθλήτρια κόσμου. Στο VAR θα βρίσκεται, ο Άγγελος Ευαγγέλου.

Αξίζει να αναφέρουμε πως το εν λόγω ματς θα είναι το τέταρτο διεθνές του τη φετινή σεζόν. Ενώ ελληνικό στοιχείο θα υπαρχει στο Λευκορωσία – Σαν Μαρίνο, αφού θα «σφυρίζει» ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Εκεί θα βρίσκονται επίσης οι Πολυχρόνης Κωσταράς και Λάζαρος Δημητριάδης σε ρόλο βοηθών και τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Μιχάλης Ματσούκας.