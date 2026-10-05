Εθνική Ελλάδας: Ο Μαυροπάνος ζήτησε συγγνώμη για την αντίδρασή του στην αλλαγή του
Πιο συγκεκριμένα ο έμπειρος στόπερ της Εθνικής μας, Ντίνος Μαυροπάνος, ανέφερε ότι ζήτησε συγγνώμη στον πάγκο για την αντίδρασή του στην αλλαγή του στον αγώνα με τη Γερμανία: «Πήγα κατευθείαν στο τεχνικό επιτελείο και ζήτησα συγγνώμη γιατί η αντίδρασή μου. Υπεράβαλλα η αλήθεια είναι αλλά με τη θέλησή μου και εγώ να δώσω τα πάντα για την ομάδα και την αδρεναλίνη να 'τρέχει' κάποιες φορές τα συναισθήματα δεν μπορείς να τα κοντρολάρεις.
Εφόσον χρειαζόνταν να βγω εγώ τότε έπρεπε να βγω και ο Ρέτσος θα έδινε τα πάντα γιατί και αυτός θα ήταν εξαιρετικός παίκτης».
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