Ιρλανδία: Διαδηλωτές διέκοψαν αγώνα της ζητώντας μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ
Δεν χρειάζεται να ψάξει κάποιος ιδιαίτερα για να καταλάβει την υποστήριξη της μεγαλύτερης μερίδας των Ιρλανδών προς την Παλαιστίνη, αλλά και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται σχετικά με το μποϊκοτάζ κατά του Ισραήλ.
Η τελευταία μάλιστα «εκδήλωση», πραγματοποιήθηκε εχθές, Πέμπτη 1/10, στην αναμέτρηση της Ιρλανδίας με την Αυστρία στο Nations League, όπου οι δύο ομάδες έμειναν στο 2-2, αλλά στην προκειμένη περίπτωση δεν ήταν το ποδόσφαιρο το θέμα.
Το ματς διεκόπη δύο φορές. Πρώτα, όταν ένας διαδηλωτής που κρατούσε τη παλαιστινιακή σημαία, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και ακινητοποιήθηκε από άνδρες ασφαλείας. Στη συνέχεια οι διαδηλωτές που αντιτίθενται στη διεξαγωγή των αγώνων της της Ιρλανδίας στο Nations League απέναντι στο Ισραήλ, διέκοψαν εκ νέου τη ροή του αγώνα, πετώντας μπαλάκια του τένις στο χορτάρι, τα οποία είχαν πάνω επίσης τη σημαία της Παλαιστίνης.
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Pro-Palestinian protesters interrupted the Ireland vs. Austria match today in protest of Ireland’s upcoming second match against Israel on October 4. Supporters threw tennis balls onto the pitch from the stands before a pitch invader carrying a Palestinian flag was removed by… pic.twitter.com/ECeiERimls— WearThePeace (@WearThePeaceCo) October 1, 2026
Πριν από τον αγώνα μάλιστα, πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα. Ομάδα ακτιβιστών της «Stop the Game» συγκεντρώθηκε κοντά στο στάδιο και ύψωσε παλαιστινιακή σημαία και πανό υποστήριξης προς τον Ιρλανδό ποδοσφαιριστή, Γκάβιν Μπαζούνου, ο οποίος αποφάσισε το Σάββατο να μποϊκοτάρει και τους δύο αγώνες της ομάδας του απέναντι στο Ισραήλ.
Με λίγα λόγια οι διαδηλωτές ζητούν από την Ιρλανδία να μποϊκοτάρει τον αγώνα της χώρας στο Nations League απέναντι στο Ισραήλ. Πρόκειται για τον «εντός έδρας» αγώνα της πρώτης, ο οποίος υπενθυμίζεται πως θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στην Μπάτσκα Τόπολα της Σερβίας την Κυριακή (4/10), για τους ευνόητους λόγους.
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