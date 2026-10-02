Ο Τρόι Πάροτ μεταμορφώθηκε στον... Λιονέλ Μέσι, καθώς έκανε μια τρελή κούρσα και σκόραρε ένα απίστευτο γκολ στον αγώνα της Ιρλανδίας εναντίον της Αυστρίας.

Η Ιρλανδία υποδέχθηκε χθες (01/10) στο Δουβλίνο την Αυστρία για την 3η αγωνιστική των ομίλων του UEFA Nations League και κατάφερε να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας, χάρη στην «ντοπιέτα» του Τρόι Πάροτ.

Στο 12ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Άνταμ Άιντα έστειλε την μπάλα στον επιθετικό της Ρεάλ Μπέτις και εκείνος με μία απίστευτη κούρσα, που θύμισε τον Λιονέλ Μέσι, έφτασε στη μικρή περιοχή των αντιπάλων του, αφού πρώτα πέρασε έναν αμυντικό και έκανε ποδιά σε έναν άλλον και με ένα πολύ όμορφο τελείωμα άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

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Ο Πάροτ διπλασίασε τα τέρματα για τον «Πράσινο Στρατό» λίγο πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου, ωστόσο το προβάδισμα αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρουν οι Ιρλανδοί το «τρίποντο», καθώς οι φιλοξενούμενοι με δύο γκολ μέσα σε μόλις 6 λεπτά έφεραν τον αγώνα στα ίσα.