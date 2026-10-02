Τον σπουδαίο Γάλλο διαιτητή Κλεμάν Τουρπέν όρισε η UEFA για τη σπουδαία αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία (4/10).

Η Εθνική Ελλάδας αφήνει πίσω της τη σπουδαία ισοπαλία με την Ολλανδία (2-2) στην Τούμπα και πλέον προετοιμάζεται για το σούπερ παιχνίδι με τη Γερμανία, επίσης στο γήπεδο της Θεσσαλονίκης την Κυριακή (4/10, 21:45).

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στην κορυφή του ομίλου του στη League A του Nations League με 7 πόντους, ύστερα και από τις εκτός έδρας νίκες με Σερβία (1-2) και Πάντσερ (0-1) και θέλει να συνεχίσει τα πολύ θετικά αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτό, η UEFA όρισε ως άρχοντα της αναμέτρησης τον σπουδαίο και elite ρέφερι, Κλεμάν Τουρπέν. Ο Γάλλος είναι γνώριμος και στο ελληνικό κοινό καθώς τη σεζόν 2019-2020 σφύριξε παιχνίδια των Playoffs της Superleague, ενώ και φέτος ήταν διαιτητής του αγώνα της ΑΕΚ με τη Λέφσκι Σόφιας για τα προκριματικά του Champions League.

Βοηθοί του Τουρπέν θα είναι οι Νικολά Ντανός και Μπενζαμέν Παζ, ενώ καθήκοντα 4ου διαιτητή θα έχει ο Ερίκ Βατελιέ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ζερόμ Μπρισάρ, με AVAR τον Μπαστιέν Ντεσεπί.

Θυμίζουμε πως μεταξύ άλλων, ο 44χρονος ρέφερι έχει διευθύνει τον τελικό του Champions League το 2022 (Λίβερπουλ-Ρεάλ Μαδρίτης) και εκείνον του Europa League το 2021 (Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ).