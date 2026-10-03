Άρης: Ο απολογισμός Γρηγορίου και το μήνυμα για την επανέναρξη
Έναν πρώτο αγωνιστικό απολογισμό της σεζόν έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου μέσα από το επίσημο κανάλι της ΠΑΕ Άρης στο YouTube.
Ο προπονητής των «κιτρινόμαυρων» αναφέρθηκε στην εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στα πρώτα πέντε παιχνίδια του Πρωταθλήματος, στα στοιχεία που χρειάζονται βελτίωση, αλλά και στη δουλειά που έγινε στο διάστημα της διακοπής.
Παράλληλα, έκανε το δικό του «ταμείο» από τη μίνι προετοιμασία των τελευταίων ημερών, κατά την οποία το βάρος έπεσε σε αγωνιστικές λεπτομέρειες, ένταση, τακτική και συνολική λειτουργία της ομάδας.
Το βασικό μήνυμα του Γρηγορίου ήταν πως ο Άρης θέλει να επιστρέψει διαφορετικός μετά τη διακοπή, με καλύτερη εικόνα και μεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση με όσα έδειξε στο πρώτο κομμάτι της σεζόν.
Δείτε παρακάτω όσα είπε ο προπονητής του Άρη στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube:
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