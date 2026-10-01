Η Εθνική Ολλανδίας προπονήθηκε στις εγκαταστάσεις του Άρη πριν από το παιχνίδι με την Ελλάδα, με την ΠΑΕ να δημοσιεύει φωτογραφικό υλικό από την παρουσία των «οράνιε».

Η Εθνική Ολλανδίας βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (1/10) στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Άρη, ολοκληρώνοντας μέρος της προετοιμασίας της ενόψει της αποψινής (21:45) αναμέτρησης με την Ελλάδα, στο γήπεδο της Τούμπας.

Οι «οράνιε» χρησιμοποίησαν το αθλητικό κέντρο των «κιτρινόμαυρων» για πρόγραμμα προπόνησης και, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΠΑΕ, ευχαρίστησαν τους ανθρώπους του Άρη για την άψογη φιλοξενία.

Στο περιθώριο της παρουσίας της ολλανδικής αποστολής υπήρξε και συνάντηση με ανθρώπους του Άρη, με τον Μιχάλη Γρηγορίου και τον team manager Γιώργο Γκουγκουλιά να φωτογραφίζονται με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της Ολλανδίας, Τσάβι Ερνάντεθ, και τον συνεργάτη του, Ρουντ φαν Νίστελροϊ.

Η σημερινή παρουσία της Ολλανδίας έρχεται να επιβεβαιώσει και στην πράξη την επιλογή των εγκαταστάσεων του Άρη από ένα κορυφαίο ευρωπαϊκό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.