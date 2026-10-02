Ο Μανώλης Σάλιακας δάκρυσε στην ανάκρουση του εθνική ύμνου, πριν από τη σέντρα της εντός έδρας αναμέτρησης της Ελλάδας με την Ολλανδία

Η Ελλάδα αντιμετώπισε το βράδυ της Πέμπτης (01/10) στην Τούμπα την Ολλανδία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του UEFA Nations League, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 2-2, αν και η «γαλανόλευκη» βρέθηκε να προηγείται μέχρι και με 2-0.

Ο Μανώλης Σάλιακας ξεκίνησε βασικός για την εθνική για πρώτη φορά μετά από 5 χρόνια και το ματς της 8ης Σεπτεμβρίου του 2021 με τη Σουηδία στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπελλου 2022.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο τηλεοπτικός φακός συνέλαβε την έντονη συγκίνηση του 30χρόνου αμυντικού, ο οποίος άρχισε να δακρύζει τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο.

Ο Σάλιακας αγωνίστηκε και τα 90 λεπτά συν τις καθυστερήσεις και πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, αντικαθιστώντας επάξια τον Γιώργο Βαγιαννίδη, ο οποίος, ελέω τραυματισμού στο παιχνίδι με τη Γερμανία, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει.