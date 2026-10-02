Ο Ραφαέλ Λεάο μίλησε, μετά τη λήξη του αγώνα της Πορτογαλίας με τη Δανία, για την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική ομάδα.

Η Πορτογαλία ταξίδεψε χθες (01/10) στην Κοπεγχάγη για να αναμετρηθεί με τη Δανία στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του UEFA Nations League και επικράτησε με 4-2.

Το κλίμα μέσα στην ομάδα ήταν λίγο άβολο, ιδίως μετά και από την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο, λόγω διαφωνιών με τον προπονητή Ζόρζε Ζεσούς, ωστόσο αυτό δεν φάνηκε να επηρεάζει τις επιδόσεις των παικτών, οι οποίοι έκαναν ένα εξαιρετικό παιχνίδι.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τους Δανούς, ο εξτρέμ της Πορτογαλίας, Ραφαέλ Λεάο, αναφέρθηκε στο περιστατικό ανάμεσα στον αρχηγό και τον προπονητή της εθνικής ομάδας και σημείωσε το κατά πόσο η μεταξύ τους διαμάχη επηρέασε την υπόλοιπη ομάδα.

«Η κατάσταση σχετικά με την αποχώρηση του είναι ένα θέμα που δεν μας αφορά. Αποδείξαμε για άλλη μια φορά ότι έχουμε ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι (ο Κριστιάνο) είναι χαρούμενος με αυτή τη νίκη εντός έδρας».

«Τα πάμε καλά μεταξύ μας και ξέρω τι άνθρωπος είναι. Στο τέλος της ημέρας, η ομάδα είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Κερδίσαμε άλλους 3 βαθμούς και προηγούμαστε στον όμιλο. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για τον αγώνα της Κυριακής εναντίον της Νορβηγίας».

Ο 27χρόνος διεθνής φορούσε στον χθεσινό αγώνα το νούμερο «7», που προηγουμένως άνηκε στον Ρονάλντο, τονίζοντας το πόσο σημαντικός είναι ο συγκεκριμένος αριθμός για εκείνον.

«Ο Κρις είναι το είδωλό μου από την παιδική ηλικία και ο αριθμός 7 έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνδέεται με τις ημερομηνίες γέννησης των παιδιών μου. Προσπάθησα να δείχνω αντάξιος φορώντας αυτόν τον αριθμό και να απολαύσω τη στιγμή. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε παίζοντας ένα καλό παιχνίδι».