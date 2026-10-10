Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, Πέδρο Προένσα, στήριξε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και ξεκαθάρισε πως θα ήθελε να δει τον δει να επιστρέφει στο συντομότερο στην Εθνική.

Αμφίβολο θεωρείται το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας, μιας και η απόφασή του να αποχωρήσει από το camp της ομάδας μετά από διαφωνία με τον Ζόρζε Ζεσούς έχει οδηγήσει σε πειθαρχικές διαδικασίες εναντίον του που θα μπορούσαν να τον αποκλείσουν για αρκετό διάστημα.

Παρόλα αυτά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας της Πορτογαλίας, Πέδρο Προένσα, ξεκαθάρισε πως στόχος όλων είναι η επιστροφή του «CR7» το συντομότερο δυνατό στην εθνική, αν και αυτό θα εξαρτηθεί κι από την τιμωρία που θα επιβληθεί από την αρμόδια επιτροπή.

«Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας μίλησε, ο προπονητής της Εθνικής ομάδας μίλησε, ο αρχηγός της ομάδας μίλησε, οι παίκτες μίλησαν. Αυτή είναι μια στιγμή για ηρεμία, για ψυχραιμία. Είμαστε όλοι καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι. Υπάρχει μεγάλη επιθυμία να έχουμε ξανά κοντά μας τον αρχηγό μας. Θα ακολουθηθεί η κανονική πειθαρχική διαδικασία. Τα ανεξάρτητα όργανα θα αξιολογήσουν την κατάσταση.

Αυτό που καταγράφουμε αυτή τη στιγμή είναι η επιθυμία, πρώτα απ’ όλα, της FPF (Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας) να επιστρέψει ο αρχηγός κοντά μας το συντομότερο δυνατό. Μια επιθυμία που έχει ήδη εκφράσει και ο ομοσπονδιακός μας προπονητής, ο οποίος δήλωσε ότι, εφόσον είναι σε θέση να αγωνιστεί, θα έχουμε τον αρχηγό μας μαζί μας.

Και υπάρχει κάτι θεμελιώδες: η μεγάλη επιθυμία όλων να επιστρέψει ο αρχηγός μας στην Εθνική ομάδα, ένα μέρος όπου, όπως ο ίδιος λέει —και δικαίως—, είναι ευτυχισμένος. Επομένως, έχοντας πει όλα αυτά, αυτή είναι η στιγμή να απευθύνουμε έκκληση για ηρεμία και ψυχραιμία. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, γιατί η επιθυμία είναι συλλογική» τόνισε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της πορτογαλικής Ομοσπονδίας αρνήθηκε να σχολιάσει τα γραφόμενα του Κριστιάνο και τις κατηγορίες του προς τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζέσούς, και επέμεινε πως επιθυμία όλων είναι η επιστροφή του Ρονάλντο στην Πορτογαλία.

«Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, ούτε τη δήλωση του αρχηγού, ούτε τα σχόλια των παικτών. Όλοι τους έχουν πολύ περισσότερα κοινά σημεία απ’ όσα τους χωρίζουν. Πρώτα απ’ όλα, υπάρχει η μεγάλη επιθυμία της Πορτογαλίας να κατακτήσει το Nations League. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτόν τον τίτλο και υπάρχει συλλογική βούληση προς αυτή την κατεύθυνση.

Έπειτα, υπάρχει η επιθυμία και των 25 παικτών να βρεθούν ξανά όλοι μαζί. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα συμβεί στην επόμενη συγκέντρωση της Εθνικής ομάδας. Αφού ξεπεράσαμε τις διαφωνίες —τις οποίες φρόντισα να περιγράψω ως παρεξηγήσεις—, πρέπει να μάθουμε από όσα συνέβησαν.Αυτή τη στιγμή, αυτό που προέχει είναι η επιθυμία, η ψυχραιμία, η ηρεμία και η θέληση να έχουμε ξανά κοντά μας εκείνον που, μέχρι σήμερα, υπήρξε ο κορυφαίος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.

Έναν άνθρωπο που βρίσκεται εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες στην FPF, δίπλα στην Εθνική ομάδα, σε ένα περιβάλλον όπου του αρέσει πάρα πολύ να βρίσκεται. Ο πρόεδρος της Πορτογαλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με ψυχραιμία, θα δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις ώστε αυτό να γίνει πραγματικότητα».