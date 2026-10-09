Η Mirror με δημοσίευμά της αναφέρει το διάστημα που ενδέχεται να τιμωρηθεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την Πορτογαλική ομοσπονδία.

Το... σίριαλ ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο, τον Ζόρζε Ζεσούς και την Πορτογαλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία μπορεί να έχει κοπάσει τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο η τελική του έκβαση παραμένει άγνωστη.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ στην τελευταία του ανάρτηση παραδέχθηκε πως λάθεψε όταν αποφάσισε να αποχωρήσει από την αποστολή των Ιβήρων, πριν το παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη (1/10). Παράλληλα, έθεσε εαυτόν διαθέσιμο για την Εθνική, εάν και εφόσον κριθεί πως είναι χρήσιμος, όμως τόνισε πως πρέπει να τιμωρηθεί για αυτή του την ενέργεια.

Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με δημοσίευμα της Mirror, ο 41χρονος άσος πρόκειται να δεθχεί ban που θα του απαγορεύσει να φορέσει το εθνόσημο από 1 έως και 6 μήνες. Όπως προκύπτει ωστόσο, ο CR7 ενδέχεται να τιμωρηθεί με ποινή ενός μήνα ή και λιγότερο, ούτως ώστε να μην χάσει τα παιχνίδια του Νοεμβρίου με Δανία και Ουαλία. Ωστόσο, τίποτα δεν αποκλείεται καθώς η πειθαρχική επιτροπή θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους.