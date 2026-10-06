Η U21 της Ελλάδας προηγήθηκε στην έδρα της Βόρειας Ιρλανδίας με γκολ του Μύθου έπειτα από κόρνερ του Άλεν.

Η U21 της Ελλάδας άνοιξε το σκορ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία κι έκανε το πρώτο της βήμα προς την πρόκριση στην τελική φάση του Euro.

Στο 32ο λεπτό ο Άλεν εκτέλεσε κόρνερ από τα δεξιά, ο Μύθου πήρε... άπιαστη κεφαλιά από το πρώτο δοκάρι κι έκανε το 0-1, φέρνοντας τη Γαλανόλευκη ένα γκολ μακριά από το τουρνουά του 2027.

Αξιοσημείωτο πως ήταν το παρθενικό γκολ του νεαρού φορ του ΠΑΟΚ με την Εθνική Ελπίδων.

To γκολ του Μύθου